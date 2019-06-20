Аниматорское агентство в Азове Ростовской области второй год подряд приглашает ребят в качестве организаторов представлений для детей от двух до 15 лет. Какие-то особые требования к претендентам в организаторы праздников руководитель организации не предъявляет. Главное, чтобы школьники могли найти общий язык с заказчиками и их детьми.

Выпускница 11-го класса Евгения Курьянова, прежде чем стать детским аниматором, активно участвовала в деятельности различных общественных организаций Азова, была волонтером, помогала сверстникам с ограниченными возможностями, местным экологам. Во время проведения одного из волонтерских мероприятий ее заметила руководитель городского аниматорского агентства Надежда и пригласила попробовать себя в новой роли. Так Женя стала организатором детских праздников, а потом привела и свою подругу Настю, которая вместе с ней проработала больше года. Школьникам дается испытательный срок, в течение которого они должны обучиться новому делу и показать себя с положительной стороны.

Как рассказала 16-летняя Анастасия Бабанская, около восьми праздников она сопровождала уже опытного аниматора и только потом стала работать самостоятельно. Такой подход в агентстве ко всем новичкам. В нем трудится около десяти старшеклассников. Почти все они уже стали профессиональными организаторами праздников для детей. Сами разрабатывают сценарий представлений, подбирают музыку, костюмы и реквизиты.

За свой труд учащиеся получают от 500 до тысячи рублей за каждое представление.

Ребятам прощаются какие-то ошибки в проведении праздников, но только не безответственность

- Если клиенты довольны и дают хороший отзыв о нашей работе, получаем еще премию в 200 рублей, - рассказала Анастасия Бабанская.

Наибольший заработок у школьников-аниматоров получается на новогодние праздники, за две недели можно заработать более пяти тысяч, и летом - примерно от десяти до 15 тысяч рублей. Заработанные деньги ребята отдают родителям, откладывают на школьные поездки и экскурсии, а также покупают на них личные вещи - зачастую гаджеты и одежду. Оплату за свой труд подростки получают наличными и не знают, сколько реально платит агентству заказчик. Средства за представление перечисляются на расчетный счет организации, и ее руководитель рассчитывается с юными работниками. При этом от них требуется соблюдать дисциплину и быть ответственными.

- Нам прощались какие-то ошибки в организации и проведении праздников, но не безответственность и отсутствие пунктуальности, - признается Евгения.

В основном ребята работают аниматорами по несколько месяцев, есть такие, кто более года. "Большинство из тех, кто уходит, делает это по собственному желанию", - признаются девушки. Причины - надо подтянуть учебу или считают, что мало платят. Но есть среди подростков и такие, кто "сгорел" на работе. По признанию одного из школьников-аниматоров, организация детских праздников - зачастую большая эмоциональная нагрузка, подчас после представления "актеры" чувствуют себя выжатыми как лимон, особенно если зрители, для которых они выкладывались, среагировали не так, как ожидалось. Поэтому в аниматорском агентстве всегда есть вакантные места для подростков, желающих работать, - в любое время года.