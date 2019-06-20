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20.06.2019 14:04
Проект: В регионах

Астраханским школьникам вручили трудовые книжки

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
20 старшеклассников из Красноярского района Астраханской области получили трудовые книжки. Документ им вручил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Все ребята, получившие трудовые, живут сейчас в палаточном лагере на берегу реки Маячной и трудятся в школьной производственной бригаде "Юность". Этот летний палаточный лагерь существует в районе уже девять лет. За эти годы на берегу реки вырос и начал плодоносить фруктовый сад, посаженный школьниками.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Как и в прошлые годы, в каждой летней смене здесь будут трудиться и отдыхать по 40 человек. В основном это подростки из неблагополучных и многодетных семей из сел Красный Яр, Джанай, Забузан и Черемуха. С каждым из них заключено трудовое соглашение, согласно которому ребята получают зарплату в размере 50 процентов от МРОТ. И плюс к этому материальную поддержку от службы занятости - три тысячи рублей в месяц.

За счет средств районного бюджета для них организованы пятиразовое питание. Причем в летнем лагере дети, конечно, не только работают, но и, весело отдыхают - регулярно здесь проводятся спортивные состязания, тематические круглые столы и разнообразные турниры.

Вручая старшеклассникам трудовые книжки, глава региона пожелал каждому из них успехов.

- Судя по вашим крепким рукопожатиям, вы с начала лета уже хорошо потрудились. Желаю вам хороших каникул, чтобы ваш труд был плодотворным и приносил пользу обществу, - напутствовал молодежь Игорь Бабушкин.

Кстати

В этом году в Красноярском районе, помимо "Юности", также открылись палаточные лагеря ученических производственных бригад "Поколение" Ватаженской школы, "Дружба" Ахтубинской школы, круглогодичный лагерь труда и отдыха "Энергия будущего" Байбекской школы.

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