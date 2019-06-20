Морская авиация ЧФ провела ракетные и бомбовые стрельбы в Крыму

Истребители, бомбардировщики и вертолеты морской авиации Черноморского флота приступили к летно-тактическому учению с выполнением боевых упражнений в Крыму. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

На первом этапе экипажи отработали вывод авиационной техники из-под удара условного противника с перебазированием на запасные аэродромы. Затем бомбардировщики и истребители провели стрельбы.

- Пилоты Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, - рассказал Рулев. - Также экипажи выполнили дозаправку в воздухе от танкера Ил-78М.

Кроме того, самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации практиковались в перевозке и десантировании грузов.

Всего в учениях задействовано более 30 единиц авиатехники морской авиации и ПВО Черноморского флота - самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27.