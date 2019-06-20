Названа версия появления голов крокодилов в Симферополе

Найденные в одном из симферопольских дворов останки крокодилов, по одной из версий, могли быть выброшены после сорвавшейся сделки между частными структурами, одна из которых собиралась открыть связанный с разведением рептилий бизнес. Об этом "РГ" заявил председатель Госкомитета ветеринарии Валерий Иванов.

- Вид, которому принадлежали найденные головы животных, точно установят эксперты и следственные органы, которые сейчас проводят проверку, - рассказал Иванов. - Но мой опыт подсказывает, что это нильские крокодилы, которые скорее всего были нелегально ввезены в Крым из Египта.

По словам Иванова, с подобной ситуацией государственные ветеринары полуострова столкнулись впервые. Судя по размеру найденных голов, они принадлежали взрослым рептилиями длиной около полутора метров, которые были убиты совсем недавно.

- По моему предположению, изначально злоумышленники выбросили головы в пакетах в мусорные баки, - уточнил Иванов. - Но их видимо растащили безнадзорные животные, и останки на земле заметили люди.

Сейчас головы в специальных контейнерах вывезли для дальнейшего уничтожения, но по факту их обнаружения скорее всего будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

- Мое личное мнение, что скорее всего, сделка о ввозе крокодилов сорвалась из-за строгого ветеринарного контроля в Крыму, а поскольку везти животных обратно было невыгодно, их могли уничтожить, - считает Иванов. - Заказ на крокодилов теоретически мог поступить из любого муниципалитета Крыма.

Напомним, головы двух крокодилов были найдены в дворе многоэтажке на улице Воровского.