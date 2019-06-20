Под Новороссийском в лобовом столкновении иномарок погибли двое

Сегодня около 03.00 на трассе А-146 Краснодар - Новороссийск при лобовом столкновении двух иномарок погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария случилась при выезде из поселка Нижнебаканского, расположенном недалеко от портового города.

По предварительным данным, 35-летний водитель Opel выехал на встречную полосу и где столкнулся с автомобилем Dodge, которым управлял 59-летний мужчина.

В результате аварии водитель и пассажир Dodge погибли на месте происшествия, водитель Opel госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.