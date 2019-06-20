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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополь вынужденно вернулся летевший в Санкт-Петербург самолет

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В аэропорт Симферополь по технической причине вернулся самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в Санкт-Петербург. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: iStock
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- Самолет вернулся и благополучно приземлился в аэропорту отправления, - рассказал "РГ" представитель аэрогавани. - Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры сейчас находятся в терминале аэровокзала.

Вопрос о времени нового вылета сейчас решает авиакомпания.

- Для вывоза пассажиров рейса 5620 авиакомпания направляет в Симферополь резервное воздушное судно, - пояснили в аэропорту. - Во время ожидания пассажиры будут обслуживаться в полном соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами: им предоставят напитки и горячее питание.

Самолет Boeing-744 авиакомпании "Россия" вылетел из Симферополя в 11 часов 47 минут, и согласно данным сервиса Flyradar24, сделав несколько кругов над полуостровом, вернулся в столицу Крыма. По некоторым данным, у самолета обнаружились неполадки с закрылками.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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