В Ростове-на-Дону спектакли пройдут на рынке, раскопках и в аэропорту

На несколько дней донская столица, где проходит городской фестиваль "Трансформация", стал открытой театральной сценой.

Режиссеры, хореографы, музыканты и художники из России и Европы в своих постановках будут использовать запах, вкус и даже перепады температур. Фестиваль объединит шесть творческих команд, которые до 23 июня будут исследовать город и в результате создадут шесть уникальных проектов.

"Такого в Ростове точно еще не было. Что из этого всего получится - мне самому интересно, и это меня радует больше всего. Когда заранее известен результат - это самое скучное, что может быть", - сказал куратор проекта режиссер Юрий Муравицкий.

Концепция фестиваля следующая: создать работы, отталкиваясь от мифологии города и его знаковых объектов. Тут будет где разгуляться фантазии и вымыслу - это же театральное действо.

"Участники проекта придумают свою параллельную мифологию Ростова, и не исключено, что история давно знакомого ростовчанам места раскрутится в совершенно неожиданном направлении. В этом и магия театра - в трансформации реальности", - заявил Муравицкий.

Театральный режиссер и художница перформанса Элина Куликова занимается "сенситивным" театром - использует в своих спектаклях запахи, вкусы и даже перепады температур, чтобы пробудить у зрителей ощущения. Сначала Элина задумала рассказать о запахах Ростова, но, побывав на Центральном городском рынке, изменила концепцию. Теперь спектакль Элины называется "Есть Ростов", и он о еде. Локация - старый базар. Постановка одновременно будет напоминать экскурсию и разительно отличаться от нее. Обещают, что в процессе спектакля герои будут жарить рыбу. На этот спектакль, чтобы в полной мере ощутить вкус Ростова, советуют приходить голодными.

Спектакль-раскопки-мистификация - проект театрального режиссера Донатаса Грудовича. Он известен своими футуристическими шоу, которые ставит по всему миру, участвует в международных фестивалях - таких как Burning Man (США) и Эдинбургский фестиваль. Грудович - автор и участник проектов в петербургском музее стрит-арта, московских фестивалях "Форма" и Midsummernight Dream.

Интрига его спектакля на фестивале "Трансформация" такова: появились достоверные сведения о найденных в Ростове-на-Дону артефактах древней сверхтехнологической цивилизации, находившейся на этой территории 10 тысяч лет назад. Эти артефакты сильно напоминали современные гаджеты. Однако спустя время информация была полностью удалена со всех источников.

Один из спектаклей состоится в аэропорту "Платов". Режиссер Сергей Чехов отправит зрителей в мифологическое путешествие на поиски дома. Вместе с творческой командой зрители порассуждают на тему: "Что такое дом?". Возможно ли вернуться домой? Или же этот путь так и останется бесконечной погоней за блуждающей точкой, которую невозможно поймать? Режиссер считает, что аэропорт как портал - идеальное место для подобного разговора.

Артисты из "Театр. На вынос" поставят на улицах балет: принимая самые необычные позы, они впишутся в пространство улицы и сольются с будничной городской средой.

"Думаю, благодаря такому вторжению театра в повседневную жизнь ростовчан они по-другому посмотрят на родной город. Ведь со временем взгляд замыливается, и мы перестаем замечать красоту места и его колорит", - отметил Муравицкий.