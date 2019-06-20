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20.06.2019 17:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ростове-на-Дону спектакли пройдут на рынке, раскопках и в аэропорту

Текст: Ирина Варламова ( Ростов-на-Дону)
На несколько дней донская столица, где проходит городской фестиваль "Трансформация", стал открытой театральной сценой.
Аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Режиссеры, хореографы, музыканты и художники из России и Европы в своих постановках будут использовать запах, вкус и даже перепады температур. Фестиваль объединит шесть творческих команд, которые до 23 июня будут исследовать город и в результате создадут шесть уникальных проектов.

"Такого в Ростове точно еще не было. Что из этого всего получится - мне самому интересно, и это меня радует больше всего. Когда заранее известен результат - это самое скучное, что может быть", - сказал куратор проекта режиссер Юрий Муравицкий.

Концепция фестиваля следующая: создать работы, отталкиваясь от мифологии города и его знаковых объектов. Тут будет где разгуляться фантазии и вымыслу - это же театральное действо.

"Участники проекта придумают свою параллельную мифологию Ростова, и не исключено, что история давно знакомого ростовчанам места раскрутится в совершенно неожиданном направлении. В этом и магия театра - в трансформации реальности", - заявил Муравицкий.

Фото: Артем Локалов
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Театральный режиссер и художница перформанса Элина Куликова занимается "сенситивным" театром - использует в своих спектаклях запахи, вкусы и даже перепады температур, чтобы пробудить у зрителей ощущения. Сначала Элина задумала рассказать о запахах Ростова, но, побывав на Центральном городском рынке, изменила концепцию. Теперь спектакль Элины называется "Есть Ростов", и он о еде. Локация - старый базар. Постановка одновременно будет напоминать экскурсию и разительно отличаться от нее. Обещают, что в процессе спектакля герои будут жарить рыбу. На этот спектакль, чтобы в полной мере ощутить вкус Ростова, советуют приходить голодными.

Спектакль-раскопки-мистификация - проект театрального режиссера Донатаса Грудовича. Он известен своими футуристическими шоу, которые ставит по всему миру, участвует в международных фестивалях - таких как Burning Man (США) и Эдинбургский фестиваль. Грудович - автор и участник проектов в петербургском музее стрит-арта, московских фестивалях "Форма" и Midsummernight Dream.

Интрига его спектакля на фестивале "Трансформация" такова: появились достоверные сведения о найденных в Ростове-на-Дону артефактах древней сверхтехнологической цивилизации, находившейся на этой территории 10 тысяч лет назад. Эти артефакты сильно напоминали современные гаджеты. Однако спустя время информация была полностью удалена со всех источников.

Фото: Андрей Парфенов
На Платоновском фестивале показали необычные спектакли

Один из спектаклей состоится в аэропорту "Платов". Режиссер Сергей Чехов отправит зрителей в мифологическое путешествие на поиски дома. Вместе с творческой командой зрители порассуждают на тему: "Что такое дом?". Возможно ли вернуться домой? Или же этот путь так и останется бесконечной погоней за блуждающей точкой, которую невозможно поймать? Режиссер считает, что аэропорт как портал - идеальное место для подобного разговора.

Артисты из "Театр. На вынос" поставят на улицах балет: принимая самые необычные позы, они впишутся в пространство улицы и сольются с будничной городской средой.

"Думаю, благодаря такому вторжению театра в повседневную жизнь ростовчан они по-другому посмотрят на родной город. Ведь со временем взгляд замыливается, и мы перестаем замечать красоту места и его колорит", - отметил Муравицкий.

Культура Театр Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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