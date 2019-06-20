В Сочи возбудили дело после гибели двух человек на остановке

В Сочи по факту ДТП, в котором погибли два человека, в том числе малолетний ребенок, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным правоохранителей, вчера около 16.30 35-летний местный житель двигался на автомобиле Mitsubishi по автодороге Джубга - Сочи в сторону Туапсе. В поселке Лазаревском водитель иномарки столкнулся с "Нивой", после чего отечественный автомобиль влетел в остановку общественного транспорта "Санаторий Одиссея", где находились пешеходы. 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, а 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков были госпитализированы в больницу. Накануне вечером 10-летний мальчик скончался. Женщине и 7-летнему мальчику оказывают медицинскую помощь.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после этого ЧП поручил главам муниципалитетов провести мероприятия по ликвидации аварийных участков и уделить особое внимание обустройству остановок.

"К сожалению, это не единичный случай, - цитирует его слова пресс-служба главы края. - Главам муниципалитетов поручил провести внеочередные комиссии по обеспечению безопасности на дорогах, мероприятия по ликвидации аварийных участков. Предусмотреть дорожные знаки и разметку там, где в этом есть потребность, при необходимости - ограждение".

По статистике, с начала лета в регионе в 49 дорожных авариях пострадали более 50 детей, двое несовершеннолетних погибли.