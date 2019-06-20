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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Госкомитета по ветеринарии Республики Крым Фото: Пресс-служба Госкомитета по ветеринарии Республики Крым
Фото: Пресс-служба Госкомитета по ветеринарии Республики Крым

Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы. Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии Республики Крым.

Фото: iStock
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По сообщению ведомства, неожиданная находка была сделана во дворе многоэтажки на улице Воровского. Сигнал об этом поступил в Госкомитет. Когда на место приехали ветеринары вместе с полицейскими и сотрудниками прокуратуры, они нашли еще одну крокодилью голову. Судя по внешнему виду обеих, крокодилы были убиты относительно недавно.

В Госкомветеринарии отметили, что сотрудники ГБУ РК "Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр" собрали головы и отвезли в специальное место для последующего сжигания. Во дворе была проведена дезинфекция.

Откуда в симферопольском дворе взялись головы - не известно. Но поскольку зоологические находки могут косвенно свидетельствовать о жестком обращении с животными, материалы об этом ЧП направлены в прокуратуру.

Следует отметить, что в нескольких частных зоопарках и зооуголках Крыма занимаются размножением и содержанием крокодилов, но все они находятся за пределами Симферополя.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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