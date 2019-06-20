На челябинской трассе в ДТП с автобусом и бензовозом погибли двое

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Авария случилась накануне вечером. "Произошло боковое столкновение грузового автомобиля SCANIA и рейсового автобуса НЕФАЗ сообщением Златоуста-Челябинск . В автобусе находилось 12 человек, в грузовом автомобиле - только водитель", - рассказали в пресс-службе МЧС области.

Пять бригад "скорой помощи" прибыли на место спустя семь минут.

"В реанимации в стабильном состоянии находятся женщина и мужчина. Бортом санавиации мужчину скоро доставят в Челябинскую областную больницу. Врачи уже готовят его к транспортировке", - сообщили в челябинском минздраве.

Из поступивших после аварии в отделение златоустовской больницы двоих пострадавших медики отправили лечиться амбулаторно, один находится в неврологическом отделении, еще один - в травматологии.

"Одного из пострадавших - подростка - вчера на реанимобиле увезли в Челябинскую областную больницу. Состояние всех получивших травмы стабильное", - передает Минздрав Южного Урала.