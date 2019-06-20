На Ямале пьяный водитель протаранил забор и четыре машины

В Новом Уренгое полицейские расследуют ДТП с участием нетрезвого шофера.

Сегодня в 05.15 утра в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Мира в районе торгового центра "Бумеранг" в результате аварии пострадал человек. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили пьяного 28-летнего мужчину на машине марки Subaru.

Он наехал на ограждение, повредив его. Затем - на дорожные знаки "уступи дорогу" и "движение направо". И в довершении - на четыре стоящие на парковке автомобиля.

"Водитель получил травмы и доставлен в городскую больницу. По данному факту проводится проверка", - сообщает пресс-служба управления МВД по ЯНАО.