Чудеса витрины
За непродолжительное время на тюменском рынке "Центральный" количество торговцев дичью удвоилось. Следовательно, спрос растет и предложение не отстает. Ассортимент искушает. Карпаччо из глухаря. Колбаска из зайца сыровяленая. Балык из лосятины. Косуля деликатесная. Медвежатина сырокопченая... На разрез и запаянное в целлофан. И цены - глазам не веришь: 600-700 рублей за кило. Оптовая стоимость такого мяса в тушах в 2-3 раза выше, чем готовых блюд из вырезки. Чудеса да и только.
Нашел витрину с достаточно внушительными ценами - за килограмм просят свыше тысячи рублей. Куски и кусочки разной дичи в вакуумных упаковках грудой лежат на прилавке. Этикеток и иных опознавательных знаков нет. Пытаюсь понять, где медвежатина. Продавец с готовностью показывает искомое. Интересуюсь, кем все это изготовлено. В ответ слышу: "Ялуторовск!"
- Ялуторовск - это город. Кто производитель?
- Вы что мясокомбинат не знаете?
- Какой мясокомбинат? Кто именно делает? У вас же имеются сопроводительные документы - покажите.
- Брать-то будете медведя? Если да, сейчас принесут.
Через пять минут знакомлюсь с бумагами. Все они относятся к классическим колбасным изделиям, но не к продуктам из дичи. Продавец раздраженно пожимает плечами: "Не понимаю, чего вы от меня хотите".
Хозяйка другого развала с деликатесами из парнокопытных и млекопитающих подчеркнуто благожелательна, уговорила попробовать лосятину и косулю, с готовностью сообщила, что их коптили-вялили в селе Гагарино Ишимского района. А вот марал, сказано, доставлен из далекой Белокурихи. Никогда не пробовал мясо алтайского оленя, захотелось. Дома впился зубами в кусок, да выбросил: нечто малосъедобное, прежесткое, водянистое.
В ходе дальнейшего обхода мясных рядов обнаружил подозрительно дешевую "косулю с перчиком": 200-граммовый "батончик" от отечественной компании, специализирующейся на переработке дичи, тюменцам предлагают за 500 рублей, тогда как сам поставщик обычно реализует его значительно дороже. На фирменной упаковке информации для потребителя нет - стикер, похоже, отклеился, зато сохранился ярлычок с датой выпуска - ноябрь 2018 года. Просрочка, да еще какая! Вообще-то, к чести предприятия, оно честно сообщает о том, что его весьма дорогие деликатесы сделаны не исключительно из мяса диких животных, а в сочетании с более привычным потребителям. Та же косуля не только с перчиком, но и с говядиной.
На другом прилавке глаз зацепился за давно мне знакомый рулет "Рябчик с брусникой". Цена "благотворительная" - 380 рублей кило. Не обольщайтесь. Производитель из Центральной России извещает мелким шрифтом о составе: "мясо птицы". Скорее всего, курица.
По завершении ознакомительной экскурсии по деликатесным местам "Центрального" услышал от хмурого продавца: "И долго будете шастать? Уже весь рынок в напряжении". "Хочу понять, - отвечаю, - на основании каких разрешительных документов идет торговля мясом непонятного происхождения". Документы мне так и не показали. Может, затерялись?
Цепень в довесок
В надежде отыскать в ишимском Гагарино фермеров, поставляющих в Тюмень изысканные мясные продукты, позвонил главе администрации сельского поселения Олегу Гультяеву.
- Откуда у вас эта странная информация? - удивился он. - Когда-то в Гагарино делали колбасу, а сейчас лишь сало изредка коптят. У нас все на виду, с переработкой дичи никто никоим образом не связан.
Напрашивались два предположения. Первое: на рынок поступает нелегально добытое мясо диких животных, чем объясняется его низкая цена и скрытность торгующих им. Второе: часть продукции, вероятно, фальсифицирована путем использования распространенных видов мяса.
Армия охотников велика: на юге Тюменской области их числится 67 тысяч. В прошлом веке во всем западносибирском регионе, с северными округами, было вдвое меньше. Однако, по мнению председателя областного Союза охотников и рыболовов Леонида Богданова, законопослушному человеку с ружьем и лицензией идти на зверя с целью его продажи заготовителям - себе дороже.
- Охотничьему хозяйству на отстрел, к примеру, лося выделяют десятка полтора лицензий, их продают по 60-70 тысяч рублей. Средний вес животного 140-180 килограммов. О барыше и заикаться не приходится. Выгоду могут иметь разве что браконьеры, - говорит глава организации.
На другом городском рынке, "Михайловском", на многих ценниках написано "Курган". Это отсылка к региону происхождения мясного продукта. Известно, что в Зауралье завидная для субъектов УрФО численность отдельных видов промысловых животных. Коллега Богданова Владимир Михайлов не исключает, что в тюменскую розницу поступает изрядный объем незаконно добытого на территории Курганской области.
- Сужу по размаху действий наших браконьеров. У них своеобразный бригадный подряд: одни отстреливают, другие следом подгоняют машины, свежуют, третьи заняты реализацией. Мясо косуль поставляют, в частности, в придорожные кафе на шоссе, ведущем в Екатеринбург. Никто не требует от поставщиков подтверждения законности промысла, свидетельство ветеринара о безвредности продукции для организма человека, - с горечью констатирует Михайлов.
Охотник с полувековым стажем Рудольф Латышев из Тюмени предупреждает об опасности заражения людей при употреблении мяса, не прошедшего ветеринарный контроль:
- Последствия могут быть печальные, потеря здоровья на долгие годы. Скажем, переданный от больного животного финноз сулит перспективу совместного проживания с многометровым паразитом - бычьим цепнем.
Цены должны кусаться
Да, а насколько соблюдают правила юридической и ветеринарной гигиены компании, торгующие дичью оптом? Таковых в РФ не менее десятка. Крупнейшая в УрФО базируется в Екатеринбурге, в ее прайсе около полутора сотен наименований изделий, включая экзотические. Из мяса крокодила, к примеру. Что касаемо местных животных, то самое дорогое мясо - волчатина, 2000 рублей за кило. На звонки на стационарный и сотовый телефоны уральской компании за четыре дня абонент ответил лишь однажды. На трубке оказался рядовой продавец, он вступать в диалог отказался.
Зато откликнулась руководитель другой профильной фирмы, финалист конкурса "Молодой предприниматель России" тюменка Наталья Елисеева. Прежде она занималась организацией охотничьего туризма. К дичи как повседневному товару присмотрелась, когда узнала о потребности рестораторов в надежных и легальных ее поставках. Предприятие Натальи целиком завязано на общепит. По ее словам, сейчас требования к этому сегменту рынка достаточно жесткие, она стремится сполна им соответствовать и не подводить партнеров. Среди непременных условий - работа только в лицензионном поле, тщательное ветеринарное обследование каждой туши, поступающей из охотничьих хозяйств.
- Возьмем медвежатину. Существенная ее доля непригодна для употребления, поскольку косолапые - переносчики ряда болезней. Еще один принципиальный момент: мясо диких животных никак не может быть дешевым - с учетом трат на добычу, перевозку, разделку, хранение, переработку, упаковку суммы выходят солидные, - рассуждает Наталья и подытоживает: - Да, спрос на дичь повышается, но следует иметь в виду: ресурсы легальных промыслов ограниченны. •