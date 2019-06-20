Рынок мяса диких животных, еще недавно малозаметный, стал постепенно охватывать мелкую розницу и привлек к себе внимание уже многих россиян. Приобрести деликатесы из медвежатины, лосятины, мяса кабана, бобра, глухаря и прочих обитателей лесов, полей и водоемов сегодня не составит особого труда, их предлагают даже в интернет-магазинах. Расширение линейки продуктов для нашего обеденного стола не может не радовать. Однако вызывает оторопь подчас низкая стоимость изделий из дичи, должных быть априори дорогими. Откуда мясо, кто его заготавливает, перерабатывает, продает? Корреспондент "РГ" в поисках ответа на эти вопросы пришел к выводу, что рынок сей в значительной степени теневой и лукавый, не гарантирующий покупателю качества и безопасности продуктов.

Для любителей трофейной охоты зверь - достойный соперник и желанная добыча, а не килограммы дешевого мяса. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Чудеса витрины

За непродолжительное время на тюменском рынке "Центральный" количество торговцев дичью удвоилось. Следовательно, спрос растет и предложение не отстает. Ассортимент искушает. Карпаччо из глухаря. Колбаска из зайца сыровяленая. Балык из лосятины. Косуля деликатесная. Медвежатина сырокопченая... На разрез и запаянное в целлофан. И цены - глазам не веришь: 600-700 рублей за кило. Оптовая стоимость такого мяса в тушах в 2-3 раза выше, чем готовых блюд из вырезки. Чудеса да и только.

Нашел витрину с достаточно внушительными ценами - за килограмм просят свыше тысячи рублей. Куски и кусочки разной дичи в вакуумных упаковках грудой лежат на прилавке. Этикеток и иных опознавательных знаков нет. Пытаюсь понять, где медвежатина. Продавец с готовностью показывает искомое. Интересуюсь, кем все это изготовлено. В ответ слышу: "Ялуторовск!"

- Ялуторовск - это город. Кто производитель?

- Вы что мясокомбинат не знаете?

- Какой мясокомбинат? Кто именно делает? У вас же имеются сопроводительные документы - покажите.

- Брать-то будете медведя? Если да, сейчас принесут.

Через пять минут знакомлюсь с бумагами. Все они относятся к классическим колбасным изделиям, но не к продуктам из дичи. Продавец раздраженно пожимает плечами: "Не понимаю, чего вы от меня хотите".

Хозяйка другого развала с деликатесами из парнокопытных и млекопитающих подчеркнуто благожелательна, уговорила попробовать лосятину и косулю, с готовностью сообщила, что их коптили-вялили в селе Гагарино Ишимского района. А вот марал, сказано, доставлен из далекой Белокурихи. Никогда не пробовал мясо алтайского оленя, захотелось. Дома впился зубами в кусок, да выбросил: нечто малосъедобное, прежесткое, водянистое.

Разрешение на отстрел лося стоит 60-70 тысяч рублей. Средний вес зверя 140-180 килограммов. О барыше и заикаться не приходится: выгоду могут иметь разве что браконьеры

В ходе дальнейшего обхода мясных рядов обнаружил подозрительно дешевую "косулю с перчиком": 200-граммовый "батончик" от отечественной компании, специализирующейся на переработке дичи, тюменцам предлагают за 500 рублей, тогда как сам поставщик обычно реализует его значительно дороже. На фирменной упаковке информации для потребителя нет - стикер, похоже, отклеился, зато сохранился ярлычок с датой выпуска - ноябрь 2018 года. Просрочка, да еще какая! Вообще-то, к чести предприятия, оно честно сообщает о том, что его весьма дорогие деликатесы сделаны не исключительно из мяса диких животных, а в сочетании с более привычным потребителям. Та же косуля не только с перчиком, но и с говядиной.

На другом прилавке глаз зацепился за давно мне знакомый рулет "Рябчик с брусникой". Цена "благотворительная" - 380 рублей кило. Не обольщайтесь. Производитель из Центральной России извещает мелким шрифтом о составе: "мясо птицы". Скорее всего, курица.

По завершении ознакомительной экскурсии по деликатесным местам "Центрального" услышал от хмурого продавца: "И долго будете шастать? Уже весь рынок в напряжении". "Хочу понять, - отвечаю, - на основании каких разрешительных документов идет торговля мясом непонятного происхождения". Документы мне так и не показали. Может, затерялись?

Цепень в довесок

В надежде отыскать в ишимском Гагарино фермеров, поставляющих в Тюмень изысканные мясные продукты, позвонил главе администрации сельского поселения Олегу Гультяеву.

- Откуда у вас эта странная информация? - удивился он. - Когда-то в Гагарино делали колбасу, а сейчас лишь сало изредка коптят. У нас все на виду, с переработкой дичи никто никоим образом не связан.

Напрашивались два предположения. Первое: на рынок поступает нелегально добытое мясо диких животных, чем объясняется его низкая цена и скрытность торгующих им. Второе: часть продукции, вероятно, фальсифицирована путем использования распространенных видов мяса.

Армия охотников велика: на юге Тюменской области их числится 67 тысяч. В прошлом веке во всем западносибирском регионе, с северными округами, было вдвое меньше. Однако, по мнению председателя областного Союза охотников и рыболовов Леонида Богданова, законопослушному человеку с ружьем и лицензией идти на зверя с целью его продажи заготовителям - себе дороже.

- Охотничьему хозяйству на отстрел, к примеру, лося выделяют десятка полтора лицензий, их продают по 60-70 тысяч рублей. Средний вес животного 140-180 килограммов. О барыше и заикаться не приходится. Выгоду могут иметь разве что браконьеры, - говорит глава организации.

На другом городском рынке, "Михайловском", на многих ценниках написано "Курган". Это отсылка к региону происхождения мясного продукта. Известно, что в Зауралье завидная для субъектов УрФО численность отдельных видов промысловых животных. Коллега Богданова Владимир Михайлов не исключает, что в тюменскую розницу поступает изрядный объем незаконно добытого на территории Курганской области.

- Сужу по размаху действий наших браконьеров. У них своеобразный бригадный подряд: одни отстреливают, другие следом подгоняют машины, свежуют, третьи заняты реализацией. Мясо косуль поставляют, в частности, в придорожные кафе на шоссе, ведущем в Екатеринбург. Никто не требует от поставщиков подтверждения законности промысла, свидетельство ветеринара о безвредности продукции для организма человека, - с горечью констатирует Михайлов.

Охотник с полувековым стажем Рудольф Латышев из Тюмени предупреждает об опасности заражения людей при употреблении мяса, не прошедшего ветеринарный контроль:

- Последствия могут быть печальные, потеря здоровья на долгие годы. Скажем, переданный от больного животного финноз сулит перспективу совместного проживания с многометровым паразитом - бычьим цепнем.

Цены должны кусаться

Да, а насколько соблюдают правила юридической и ветеринарной гигиены компании, торгующие дичью оптом? Таковых в РФ не менее десятка. Крупнейшая в УрФО базируется в Екатеринбурге, в ее прайсе около полутора сотен наименований изделий, включая экзотические. Из мяса крокодила, к примеру. Что касаемо местных животных, то самое дорогое мясо - волчатина, 2000 рублей за кило. На звонки на стационарный и сотовый телефоны уральской компании за четыре дня абонент ответил лишь однажды. На трубке оказался рядовой продавец, он вступать в диалог отказался.

Зато откликнулась руководитель другой профильной фирмы, финалист конкурса "Молодой предприниматель России" тюменка Наталья Елисеева. Прежде она занималась организацией охотничьего туризма. К дичи как повседневному товару присмотрелась, когда узнала о потребности рестораторов в надежных и легальных ее поставках. Предприятие Натальи целиком завязано на общепит. По ее словам, сейчас требования к этому сегменту рынка достаточно жесткие, она стремится сполна им соответствовать и не подводить партнеров. Среди непременных условий - работа только в лицензионном поле, тщательное ветеринарное обследование каждой туши, поступающей из охотничьих хозяйств.

- Возьмем медвежатину. Существенная ее доля непригодна для употребления, поскольку косолапые - переносчики ряда болезней. Еще один принципиальный момент: мясо диких животных никак не может быть дешевым - с учетом трат на добычу, перевозку, разделку, хранение, переработку, упаковку суммы выходят солидные, - рассуждает Наталья и подытоживает: - Да, спрос на дичь повышается, но следует иметь в виду: ресурсы легальных промыслов ограниченны. •