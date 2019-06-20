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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Со своим караваем

Уральские регионы намерены увеличить поставки продуктов и услуг в КНР
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Экономика УРФО № 131(7889)
На этой неделе в Харбине завершилась работа VI Российско-Китай­ского ЭКСПО (РКЭ). Уральский федеральный округ представил на выставке объединенную экспозицию: возможности регионов раскрыли по максимуму. Даже области, товаро­оборот которых с восточным соседом пока невелик, представили свои проекты. К примеру, курганцы предложили отправлять в Поднебесную лен. Для развитой текстильной промышленности Китая это настоящее золото: на модных подиумах льняная одежда - главный тренд.

Товарооборот между регионами УрФО и КНР последние пять лет активно растет. В 2018 году, по данным Уральского таможенного управления, он превысил 7 миллиардов долларов США - это почти 15 процентов общероссийской цифры. Развивается и сотрудничество на уровне регионов: заключено 17 межрегиональных соглашений между субъектами округа и провинциями КНР. Крупнейший проект с китайским участием в УрФО - завод "Ямал СПГ" в ЯНАО. Объем средств, который планируют вложить восточные инвесторы в этот объект на втором этапе, составляет пять миллиардов долларов.

Вклад уральцев в развитие межрегиональных отношений двух стран немалый. Для свердловчан Российско-Китайское ЭКСПО - событие почти домашнее. Выставка проводится с 2014 года по очереди то в Харбине, то в Екатеринбурге. В прошлом году ее радушно принимали уральцы - ЭКСПО традиционно проходит одновременно с Иннопромом. РКЭ посетило более 400 делегаций из России и Китая, было подписано 24 соглашения. Прошедший год продемонстрировал, что деловые контакты, завязавшиеся на ЭКСПО, приносят реальные результаты. К примеру, товарооборот Среднего Урала с Китаем вырос на 60 процентов и достиг рекордной отметки - 2,1 миллиарда долларов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральские аграрии нашли способ выйти на рынок Китая

- Важно, что две трети товарооборота составляет экспорт. Новый тренд в этом направлении - экспорт продукции пищевой промышленности и услуг в области медицины, образования, туризма, - пояснил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Еже одно перспективное направление - поставка в Поднебесную торфа. На РКЭ подписано долгосрочное соглашение с одним из уральских предприятий о поставках торфяных смесей на сумму 160 миллионов долларов. Болот на Урале хватает, от практики использовать торфяные залежи как топливо для ТЭЦ в регионе отказались. А вот китайские сельхозпроизводители заинтересовались нашими торфяными залежами, поскольку из-за интенсивного использования земля во многих провинциях КНР оскудела и ей необходима подпитка для восстановления плодородия.

Природные ресурсы и сырье из УрФО все-таки до сих пор являются главным товаром, поставляемым в КНР. Лидер - Ханты-Мансийский автономный округ - экспортирует в Китай в основном нефтепродукты. Уйти от сырьевого перевеса Югре нелегко, но попытка сделана. Китайцев впечатлила северная продуктовая экзотика. В результате на РКЭ было подписано соглашение об открытии в Китае онлайн-магазина товаров из Югры, там будут представлены прежде всего знаменитые экологически чистые продукты: белые грибы, орехи, варенье, халва из кедровых орешков, изделия из оленины.

Продуктовый подход активно используют и южноуральцы. Помимо традиционного сегмента (черных металлов, товаров химической промышленности) челябинцы познакомили жителей Китая с молочной, птицеводческой продукцией. Это добавка к челябинским макаронным изделиям, которые уже давно оценили в Поднебесной.

Прямая речь

Виктор Дубенецкий, заместитель полпреда президента РФ в УрФО:

- По итогам трех месяцев товарооборот с КНР уже составил два миллиарда долларов, и мы надеемся, что в этом году сможем приблизиться к планке десяти миллиардов. Проведены переговоры по самому широкому кругу вопросов, в частности, поставки торфа в КНР - новое направление, которое оказалось необычайно востребованным. Это огромный рынок, и у УрФО есть возможность закрепиться на нем. Востребованы поставки продукции сельского хозяйства, в том числе экологически чистых продуктов. Интересен китайцам медицинский туризм. Эти направления представляются нам перспективными, и мы будем по ним работать.

Экономика ВЭД УрФО Отношения России и Китая
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