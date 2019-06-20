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20.06.2019 15:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самый низкий уровень преступности на Урале зафиксирован в Югре

Текст: Елена Панова
За пять месяцев текущего года в округе зафиксирован самый низкий среди субъектов России, входящих в Уральский федеральный округ, уровень преступности в расчете на сто тысяч населения. Эти данные были озвучены в ходе очередного совещания по обеспечению правопорядка в Югре. Оно прошло под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Общее число зарегистрированных преступлений в Югре сократилось на 1,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова. В то же время, глава региона выделила отдельные тенденции в сфере обеспечения правопорядка, требующие принятия дополнительных мер.

Так, по словам губернатора, каждый день в Югре происходит до пяти хищений безналичных денежных средств у граждан с использованием интернет-ресурсов и средств мобильной связи - увеличение за год на 35,5 процента. Еще одна проблема - незаконное использование персональных данных граждан в целях регистрации юридических лиц. На сегодняшний день таких фактов выявлено 26.

Руководители силовых ведомств в ходе совещания сделали акцент на оценке текущей ситуации, принятых мерах, а также профилактических мероприятиях, которые будут реализованы для обеспечения безопасности персональных данных жителей Югры.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Эта тема для региона имеет особое значение. В регионе ведется работа по защите от мошенников граждан пожилого возраста - одной из самых уязвимых в силу возраста категорий населения.

Наталья Комарова обратила внимание на необходимость пересмотреть оценку эффективности уже принимаемых мер по профилактике мошенничеств с использованием интернет-ресурсов и средств мобильной связи.

- Очевидно, что их нужно менять, - подчеркнула глава региона.

Был затронут и еще один важный блок проблем в профилактике преступности в регионе.

Так, по словам Натальи Комаровой, важно развивать производственный сектор системы исполнения наказаний, это усилит возможность погашения исков к осужденным, компенсирует расходы на их содержание, социализирует их.

- Нужно признать, что основные производственные фонды значительно изношены, в дополнение к низкой квалификации и социальной ответственности, мотивации осужденных, снижается конкурентоспособность товаров, которые производятся в исправительных учреждениях. Ссылаться на несовершенство законодательства, отсутствие необходимых ресурсов непродуктивно - это не наш путь, - подчеркнула глава региона.

В рамках заседания участники выявили "болевые точки" в обеспечении трудовой занятости осужденных в исправительных учреждениях, а также определили меры по эффективному решению проблем.

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