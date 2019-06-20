СК завел дело после жалобы Путину на железную дорогу на Урале

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после видеообращения жителей челябинского села Варна, вынужденных рисковать здоровьем из-за того, что в их населенном пункте нет перехода через железнодорожные пути.

Сельчане пожаловались на "Прямую линию" президенту Владимиру Путину. Варна разделена железной дорогой на две части, и, по словам местных жителей, чтобы попасть на другую сторону им приходится пролезать под поездами.

По заявлению о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Заявители уже опрошены, равно как и представители Южно-Уральской железной дороги, и глава администрации Варненского муниципального района. Идет расследование.

Местные власти, по их словам, не имеют возможности построить переход через железнодорожные пути, поскольку земля эта является зоной ответственности железнодорожников. Как пояснила агентству РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью Варненского района Диана Назарова, администрацию за такое могут привлечь к ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги "РГ" сообщили, что станция "Тамерлан" в селе Варна оборудована пешеходным переходом, который расположен напротив вокзала. Для безопасного пересечения ж/д полотна установлены речевые информаторы.

Кроме того, нормативные документы Минтранса четко обуславливают обустройство пешеходных переходов на новых и реконструируемых железнодорожных путях. Так, переходы необходимы там, где интенсивность движения составляет более 200 поездов в сутки, а через полотно проходят порядка 600 человек в час. В то же время на станции "Тамерлан" интенсивность движения достигает около 60 поездов в сутки. В ведомстве также отметили, что по закону строительство новых пешеходов на существующих путях относится к сфере ответственности субъектов РФ и муниципалитетов.

- Учитывая высокую социальную значимость вопроса, ОАО "РЖД" готово встретиться с представителями области и муниципалитета и обсудить возможные варианты организации дополнительного пешеходного перехода на станции "Тамерлан", - подчеркнули в пресс-службе.