Тюменская область второй год кряду в тройке лидеров по состоянию инвестиционного климата. Агентство стратегических инициатив, впервые составившее полномасштабный рейтинг субъектов РФ в 2015-м, через год тогда включило регион в пятерку лучших. В 2018-м он занял первое место, а в нынешнем году - третье, чуть-чуть уступив Москве и Татарстану.

Составители рейтинга учитывают 44 показателя по четырем ключевым направлениям. Это комфортность регуляторной, процедурной среды, состояние инфраструктуры и доступность ресурсов для реализации проектов, развитость институтов для бизнеса, объем и результативность поддержки малого предпринимательства. Суммируются оценки представителей бизнес-сообщества и экспертов-наблюдателей. Тюменская область названа лучшей, в частности, по качеству законодательной базы, эффективности каналов прямой связи с инвесторами и механизмов господдержки, по величине доли малого бизнеса в стоимости государственных и муниципальных контрактов.

- Здоровая конкуренция между регионами в деле улучшения инвестклимата способствует взаимообмену лучшими практиками. Накопленный нашей областью опыт востребован в стране. В то же время мы активно перенимаем наиболее эффективные механизмы, разработанные в других субъектах РФ, - отмечает тюменский губернатор Александр Моор.

- За последние десять лет на территории региона открыто только крупных производств около полусотни, объемы инвестиций и индекс промышленного производства утроены. Отдача от запущенных в области механизмов господдержки велика, а административное давление на предпринимателей значительно снизилось, - свидетельствует бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал достиг 380 миллиардов рублей, превысив уровень предыдущего года на 21,4 процента. На площадках индустриальных парков в ближайшие три года планируется создать до 40 новых производств. Эти вызывающие оптимизм цифры - из отчета правительства региона депутатам облдумы по итогам 2018 года.

В индустриальные парки, где созданы максимально комфортные условия для быстрого старта, стремятся зайти не только отечественные компании, но и иностранные. К примеру, китайская Weimagroup планирует разместить производство бурильных труб. Другая компания из Поднебесной - SLC Group - намерена в ближайшей перспективе открыть в регионе завод нефтегазового оборудования и медицинский центр.

Развитие получают и новые предприятия, и имеющие солидную историю. Среди последних - 85-летний фанерный комбинат, один из ведущих в Уральском округе экспортеров продукции лесопереработки. Холдинг "Свеза", в состав которого вошел комбинат, инвестирует 450 миллионов рублей в дальнейшую его модернизацию и увеличение мощностей. С запуском компанией "СИБУР" новых производств по глубокой переработке углеводородов в Тобольске миру будет явлен один из крупнейших на планете нефтехимических комплексов. Благодаря инвестициям ГК "Дамате" в Голышмановском районе создана самая большая в РФ молочная ферма: с выходом в этом году на проектную мощность валовый надой достигнет 42 тысяч тонн.

По словам директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонида Остроумова, зримый рост зафиксирован также в сегменте малого и среднего предпринимательства. Как ожидается, через пять лет в этой сфере к имеющимся 218 тысячам рабочих мест прибавится минимум 44 тысячи. •