Уральские ученые внесли свои предложения в доктрину продбезопасности

ВНИИ экономики сельского хозяйства разрабатывает новую доктрину продовольственной безопасности России. Предыдущая была принята в 2010 году и оказалась очень своевременной — она касалась импортозамещения. Практически все ее положения выполнены. Возникла необходимость в новом документе, чтобы определить, куда двигаться дальше.

Работа над новой доктриной идет давно, но окончательный вариант все еще не готов, потому что авторы предлагают концептуально разные подходы. К формированию документа подключились Совет безопасности, ученые-аграрии, экономисты МГУ и Высшей школы экономики. Мы тоже отправили разработчикам свои предложения и надеемся, что их учтут, ведь мнение регионов очень важно в реализации такой стратегии. Для этого в Екатеринбурге провели форум с участием представителей науки, власти, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Цель ставилась такая: вскрыть существующие проблемы и понять, чем представители разных подотраслей агропромышленного комплекса и уровней власти могут помочь друг другу в решении общей задачи.

Условия сегодня таковы: санкции и контрсанкции привели к сокращению товарооборота с Евросоюзом. Мы сделали акцент на продовольственном импортозамещении и преуспели в этом, но в то же время сохранилась зависимость от импортных ресурсов во многих отраслях сельского хозяйства. Так, в части поставок техники, генетического и семенного материала, технологий она до сих пор составляет 50-90 процентов. Сегодня российские предприятия производят лишь около двух процентов техники, соответствующей современным стандартам, так что проблема серьезна и ее нельзя упускать из виду, говоря о продовольственной безопасности.

Следующий момент. Да, мы заместили импортное продовольствие отечественным, и это хорошо. Но цены на него по сравнению с мировыми подскочили сразу процентов на десять, причем при снижении качества и безопасности продуктов питания. И это еще одна проблема.

И, конечно, падение курса рубля привело к тому, что резко сократились реальные доходы населения, соответственно, удельный вес расходов на питание в общем объеме расходов семей повысился очень существенно: в некоторых регионах до 33 процентов, а кое-где он достиг критического уровня - 54,4.

Учитывая, что появились новые вызовы, связанные с санкционной политикой, ускорением темпов роста АПК, стратегической переориентацией на Восток при недостаточном опыте работы на зарубежных рынках, разработка новой доктрины просто необходима. Но, на наш взгляд, подходы ее разработчиков должны не противопоставляться друг другу, а одновременно входить в основу концепции, напоминающей слоеный пирог.

Мы предлагаем в доктрине отразить главное - обозначить пути решения основных проблем. Сам стратегический документ может быть небольшим по объему, но к нему будет прилагаться детальная дорожная карта. Сегодня важно определиться с приоритетными направлениями, а также активизировать экономические взаимосвязи регионов, проработать их взаимодополняемость, способность поделиться той или иной продукцией. И в развитие доктрины разработать региональные стратегии.