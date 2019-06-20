В Челябинске начали проверку после избиения подростками школьника

Челябинская полиция проверяет обстоятельства конфликта между несовершеннолетними: по данным местных СМИ, группа подростков напала на школьника с ДЦП и избила его.

В соцсетях писали, что подростки по очереди колотили ребенка кулаками по голове, с такой силой, что он потерял сознание. За этим наблюдали другие несовершеннолетние.

Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, личности активных участников инцидента известны. Проводится проверка, по результатам будет принято решение.

В челябинском Следственно комитете, между тем, уточнили: существенного вреда здоровью мальчика причинено не было - обошлось без серьезных травм.