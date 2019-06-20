Родители обеспокоены: прямо перед летними каникулами выяснилось, что уже осенью ребенка, не имеющего некоего сертификата, нельзя будет записать в танцевальный кружок, изостудию или спортивную секцию. Именно этим сертификатом придется оплачивать занятия в бесплатных до этого момента кружках. Однако пока документ не получить, поскольку система еще не отлажена.

Не получится ли так, что родителей, чьи дети раньше имели возможность бесплатно посещать занятия в нескольких кружках, заставят выбирать один и оплачивать остальные?

Слухи оказались небеспочвенными: в 2019 году Свердловская область включилась в проект, связанный с реформированием системы допобразования, который в том числе подразумевает выдачу сертификатов персонифицированного финансирования. Иными словами, это уже знакомый принцип подушевого финансирования - деньги следуют за учеником, и в перспективе любое учреждение будет получать средства из бюджета не по факту своего существования, а в зависимости от того, сколько детей придет в те или иные кружки. Целью проекта заявлено "обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры". А еще - к 2024 году до 80 процентов детей от 5 до 18 лет должны заниматься в кружках и секциях.

Несмотря на то что десять регионов России присоединились к проекту еще в 2017-м и еще десять - год спустя, он по-прежнему называется пилотным, и вопросов у его участников и исполнителей пока больше, чем ответов. Пролить свет на ситуацию с сертификатами мы попросили начальника Регионального модельного центра (это подразделение Дворца молодежи, созданное для координации работы муниципалитетов в этом деле. - Прим. ред.) Жанну Дербышеву.

Жанна Юрьевна, вопрос, который волнует всех: зачем экспериментировать в той сфере, где родителей и детей все устраивает? Многие опасаются, что государство хочет просто сэкономить на дополнительном образовании…

Жанна Дербышева: Бесплатные кружки на самом деле таковыми не являются - их работу оплачивают не родители, а государство, и оно хочет четко контролировать расходование своих средств. Сегодня ребенок может записаться в три кружка, два из них бросить, но при этом он останется в списках всех трех. 2019-й - первый год эксперимента для Свердловской области, и проходить он будет мягко. Для большинства детей ничего не изменится. Мы просто узнаем о перемещении одного ребенка по кружкам и секциям. Именно с этой целью вводится процедура получения лишь сертификатов учета детей, в следующем учебном году они не будут иметь денежного номинала.

Когда появится номинал?

Жанна Дербышева: Каждый муниципалитет самостоятельно определит стоимость сертификата по разработанной для региона методике. Суммы разные, поскольку расходы муниципалитетов на дополнительное образование заметно отличаются. Постепенно определится стоимость каждой программы, а затем - самого сертификата.

Не получится ли так, что номинала не хватит для оплаты не только двух-трех кружков, как сейчас, но и одного-единственного на весь год? Как тогда поступать родителям - самим доплачивать за "бесплатные" занятия?

Жанна Дербышева: Этого не произойдет. Стоимость сертификата должна покрывать любую программу. Такие рекомендации даны всем, и именно исходя из них муниципалитеты рассчитают номинал. Но и родителям придется следить за тем, чтобы деньги не списывали зря, и вовремя останавливать оплату за кружок, в который ребенок передумал ходить.

Появится ли возможность деньгами сертификата оплатить услуги негосударственных учреждений, например языковых курсов?

Жанна Дербышева: Да, если эти организации войдут в реестр поставщиков образовательных услуг и внесут свои программы в специальный навигатор информационной системы. Дворовые клубы, кружки в школах и детсадах также могут пройти экспертизу программ и войти в систему. Регистрация поставщиков уже ведется. Сведения об этих организациях можно найти на портале и уже в этом году стать обладателем сертификата. Мы хотим посмотреть, как это работает на практике.

Действительно ли без сертификата не запишут в кружок?

Жанна Дербышева: Да, при записи следует указать его номер. В ближайшее время вы или ваш ребенок, если ему больше 14 лет, сможете подать электронное заявление на портале, получить подтверждение регистрации и реквизиты для доступа в личный кабинет на электронную почту. С этого момента у вас появится сертификат, и вы получите право оставлять заявки на посещение кружков и секций уже на портале.

Кроме того, сертификат оформляется напрямую в управлении образования или уполномоченной организации. Сделать это нужно один раз, в будущем на сертификат ежегодно будут перечислять деньги.

Кстати, все музыкальные, спортивные и художественные школы в новом учебном году будут работать в прежнем режиме. Эти учреждения не входят в систему министерства образования и молодежной политики Свердловской области, и переход на новую систему финансирования их не коснется. При этом сертификат учета на ребенка, посещающего такую школу, получить все равно надо.

Кстати

В жизни может пригодиться

Фото: Ленфильм.

Виталий Соломин был боксером не только на съемочной площадке сериала о Шерлоке Холмсе. В юности актер посещал секцию бокса в родной Чите. Правда, ударить человека по лицу Виталию с его интеллигентным воспитанием было поначалу сложно, и удары Соломин отрабатывал на боксерской груше. Но потом дело пошло, и будущий актер даже стал обладателем первого юношеского разряда.

Фото: РИА Новости

А Юрий Башмет ходил в секцию по прыжкам в воду, водному поло, но по-настоящему увлекся фехтованием - под впечатлением от фильма "Три мушкетера". Сначала Юра с друзьями фехтовали на палках во дворе, а потом он записался в секцию. Но дальше второго юношеского разряда дело не пошло - мама забрала его из спорта из опасения, что кисть может утратить гибкость, необходимую, чтобы управлять смычком.

А как у соседей

Пермский край

С персонифицированным финансированием допобразования пермяки познакомились раньше всех. Еще весной 2017 года учреждения допобразования начали осваивать новую систему расчетов, а в 2018-м сертификаты стали выдавать во всех школах. По данным министерства образования края, спустя год стало понятно, что в целом в городах и районах обновился спектр таких услуг, и вообще он начал развиваться более динамично. Однако вскоре от сертификатов все же отказались. Но только с технической точки зрения. Сейчас в Перми используют многофункциональные электронные карты школьника.

- Эта карта внедрена во всех школах, - сказала начальник департамента Людмила Серикова. - Она выдается каждому обучающемуся в образовательных учреждениях города и дает не только свободный доступ в кружки и секции, но и позволяет пользоваться другими услугами - электронной библиотекой, безналичной оплатой питания.

Томская область

Система персонифицированного финансирования заработала 1 сентября 2018 года. По словам замдиректора Областного центра дополнительного образования Галимы Мударисовой, в начале эксперимента родители жаловались на сложности при получении сертификата - пункты выдачи не справлялись с потоком посетителей, но ситуация нормализовалась за пару недель.

Сумму, которая поступает на сертификат каждого ребенка, определяют в муниципалитетах, исходя из возможностей бюджета, стоимости услуг и количества детей. В итоге самыми "дорогими" в Томской области оказались сертификаты в северных районах, где применяются повышенные районные коэффициенты, самые дорогие услуги педагогов, а жителей немного. Так, в 2018-м номинал сертификата в Стрежевом был примерно 28 600 рублей в год (около 2400 в месяц), а в Томске - 8700 в год (750 в месяц). При этом годовой модуль по физподготовке "В здоровом теле - здоровый дух" в одном из учреждений допобразования Томска обойдется в 4925 рублей.

Новгородская область

Сертификаты введены с прошлого года. Как рассказала "РГ" руководитель регионального модельного центра допобразования детей Елена Сотникова, программа перехода на новую систему финансирования рассчитана до 2020 года. Но и после этого срока сертификат потребуется не везде - и не везде его примут - 100-процентного перехода на обучение только по сертифицированным программам не планируется. А за счет муниципального задания, кстати, останется возможность финансировать редкие или значимые для региона кружки и программы, такие как, например, кружки по обучению "крестецкой строчке" - особому виду вышивки, которая существует с середины XIX века.

Инесса Суворова, Пермь; Никита Зайков, Томск; Мария Голубкова, Новгородская область.