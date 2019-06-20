Рябков обвинил США в блокировке протокола к Конвенции о биооружии

Белый дом продолжает блокировать попытки возобновления работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на II международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"По нашему убеждению, эффективность конвенции может быть обеспечена только посредством выполнения всеми государствами-участниками ее положений в полном объеме", - подчеркнул дипломат, которого цитирует ТАСС.

По мнению Рябкова, необходимо принять юридически обязывающий протокол к КБТО с эффективным механизмом проверки. "К сожалению, как вы знаете, любые попытки возобновить работу над протоколом блокируется коллегами из США с 2001 года", - резюмировал он.

Участниками КБТО в настоящее время являются 163 государства. США ратифицировали документ в 1972 году, но отказались в 2001 году принимать протокол к ней, предусматривающий механизмы взаимного контроля. В этих условиях проверить исполнение Вашингтоном конвенции не представляется возможным.