Россия и Египет проведут переговоры в формате "2+2"

Россия и Египет проведут консультации в формате "2+2" с участием руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств. Переговоры состоятся 24 июня в Москве.

"Планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийский и ливийский кризисы, положение в Судане, проблематику безопасности в районе Персидского залива, ближневосточное урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится на официальном сайте МИД России.

Стороны также уделят внимание состоянию дел в области двустороннего сотрудничества и наметят цели для дальнейшего развития всего комплекса отношений.