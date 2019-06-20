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20.06.2019 14:37
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Россия и Китай подписали соглашений почти на 25 миллиардов долларов

В Харбине завершилось VI Китайско-Российское ЭКСПО. По предварительным оценкам, в ходе мероприятия было заключено свыше 380 соглашений и меморандумов о сотрудничестве на общую сумму свыше 170 миллиардов юаней (около 24,7 миллиарда долларов), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Российско-китайский дальнемагистральный самолет CR 929 – один из примеров двустороннего сотрудничества. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Российско-китайский дальнемагистральный самолет CR 929 – один из примеров двустороннего сотрудничества. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Российско-китайский дальнемагистральный самолет CR 929 – один из примеров двустороннего сотрудничества. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В ЭКСПО приняли участие 1764 предприятия из 74 стран и регионов мира, а общее количество посетителей превысило 234 тысяч человек. В центре переговоров было развитие межрегионального сотрудничества, в частности возрождение северо-восточного региона Китая и развитие Дальнего Востока России. Города-побратимы Хэйхэ и Благовещенск во время ЭКСПО подтвердили намерения расширять сотрудничество в таких сферах, как "зеленое" сельское хозяйство, разработка и добыча полезных ископаемых, туризм, медицинские услуги и лечебно-реабилитационная деятельность.

По словам председателя Комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчуня, ЭКСПО придает новую динамику развитию крупных российско-китайских проектов стратегического характера и играет важную роль в стимулировании регионального сотрудничества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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