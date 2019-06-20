Россия и Китай подписали соглашений почти на 25 миллиардов долларов

В ЭКСПО приняли участие 1764 предприятия из 74 стран и регионов мира, а общее количество посетителей превысило 234 тысяч человек. В центре переговоров было развитие межрегионального сотрудничества, в частности возрождение северо-восточного региона Китая и развитие Дальнего Востока России. Города-побратимы Хэйхэ и Благовещенск во время ЭКСПО подтвердили намерения расширять сотрудничество в таких сферах, как "зеленое" сельское хозяйство, разработка и добыча полезных ископаемых, туризм, медицинские услуги и лечебно-реабилитационная деятельность.

По словам председателя Комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчуня, ЭКСПО придает новую динамику развитию крупных российско-китайских проектов стратегического характера и играет важную роль в стимулировании регионального сотрудничества.