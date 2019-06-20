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20.06.2019 20:00
Рубрика: Культура

"Россия К" покажет программу к 70-летию Александра Панкратова-Черного

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Программа "Линия жизни" к 70-летию Александра Панкратова-Черного на канале "Россия - Культура", 29 июня, 19.40
Панкратов-Черный главной и лучшей называет роль Коли "Татарина" в картине режиссера Владимира Наумова "Десять лет без права переписки". Фото: РИА Новости Панкратов-Черный главной и лучшей называет роль Коли "Татарина" в картине режиссера Владимира Наумова "Десять лет без права переписки". Фото: РИА Новости
Панкратов-Черный главной и лучшей называет роль Коли "Татарина" в картине режиссера Владимира Наумова "Десять лет без права переписки". Фото: РИА Новости

28 июня актер, режиссер и поэт, народный артист России Александр Панкратов-Черный отмечает свой 70-летний юбилей. К этой дате в эфире телеканала "Россия К" - программа "Линия жизни" (29 июня, 19.40) и художественный фильм "Зимний вечер в Гаграх" (29 июня, 20.35; повтор 30 июня, 8.25).

Всенародную любовь этому артисту принесли музыкальные картины Карена Шахназарова "Зимний вечер в Гаграх" и "Мы из джаза". Глядя на кадры последнего, невозможно усомниться в музыкальности Александра Панкратова-Черного, как и в том, что эта роль писалась специально для него. Но нет. Поет в фильме не он, потому что, как говорит сам Александр Васильевич, ему "в детстве медведь на ухо наступил". И в картину он попал совершенно случайно - Карен Шахназаров просто попросил его подыграть на пробах другому актеру. Потом сделали пробы уже с Панкратовым-Черным, показали директору "Мосфильма", и его сразу утвердили.

Фото: proficinema.ru
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Сам Панкратов-Черный главной и лучшей своей ролью называет роль Коли "Татарина" в картине режиссера Владимира Наумова "Десять лет без права переписки". А еще очень немногие знают, что актер является автором стихов, и поэзия для него не просто хобби. Писать он начал еще в детстве, печатался в некоторых изданиях и даже стал лауреатом художественной премии "Петрополь" (2009), премии имени Пушкина, премии Франца Кафки и других наград. Программа "Линия жизни" как раз начнется со стихов Александра Панкратова-Черного. Актер расскажет о своем непростом детстве, о поступлении в Горьковское театральное училище, а затем и на режиссерское отделение ВГИКа. Также в программе с присущим ему чувством юмора актер вспоминает о работе с Андреем Кончаловским над фильмом "Сибириада" и с Кареном Шахназаровым.

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История о сложности выбора и верности собственным идеалам основана на реальных событиях, участником которых был граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

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