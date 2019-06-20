Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.

Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия. В этой работе задействованы Роспотребнадзор, Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз. Последний уже заявил о том, что поддерживает инициативу.

Если решение о выделении специального места под отечественный алкоголь в винных картах действительно будет принято, новую норму закрепят в постановление правительства от 15 августа 1997 года "Об утверждении правил оказания услуг общественного питания", уточняет "Коммерсант".

В 2018 году объем производства тихих вин в России снизился на 4,9 процента, до 30,41 миллиона декалитров. Производство шампанских и игристых вин сократилось на 2,6 процента и составило 12,44 миллиона декалитров.