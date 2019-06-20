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20.06.2019 17:59
Рубрика: В мире

Фемида невзлюбила Николя

Бывший глава Пятой республики станет первым президентом Франции, оказавшимся на скамье подсудимых
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Экс-президент Франции Николя Саркози и его адвокаты в течение ряда лет предпринимали недюжинные усилия для того, чтобы бывший президент смог избежать скамьи подсудимых. Но в итоге у них ничего не получилось. Кассационный суд Парижа окончательно отклонил ходатайство Саркози по делу, где его обвиняют в "коррупции" и попытке "оказания давления" на следствие. Таким образом, Саркози может стать первым лидером Пятой республики, которому придется публично держать ответ перед французским правосудием.
Экс-президент Николя Саркози, как ни старались его адвокаты, не избежит скамьи подсудимых. Фото: REUTERS Экс-президент Николя Саркози, как ни старались его адвокаты, не избежит скамьи подсудимых. Фото: REUTERS
Экс-президент Николя Саркози, как ни старались его адвокаты, не избежит скамьи подсудимых. Фото: REUTERS

Дело, которое грозит Николя Саркози серьезными неприятностями, началось в 2013 году с, мягко говоря, неординарного решения французской прокуратуры по финансовым делам поставить телефоны экс-президента и его адвокатов на прослушку. Отметим, что сам факт подобных действий в отношении человека, занимавшего высший государственный пост, став достоянием общественности, вызвал во Франции бурю возмущения, однако решение было принято.

Дело против Саркози началось после решения французской прокуратуры поставить телефоны экс-президента на прослушку

Дав группе следователей "добро" на прослушивание бывшего главы государства, французская прокуратура намеревалась собрать сведения о предполагаемом финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году со стороны тогдашнего ливийского лидера Муамара Каддафи. Каких-либо откровений, способных пролить свет на ту историю, прослушивание разговоров Саркози не дало. Однако в "длинные уши" попала другая информация, вызвавшая у закусивших удила следователей повышенный интерес.

Оказалось, что Николя Саркози общался со своим адвокатом Тьерри Эрзогом не только по своему обычному сотовому телефону, но и по другому - зарегистрированному на подставное лицо. В частности, выяснилось, что Тьерри Эрзог регулярно разговаривал с помощником генерального прокурора Жильбером Азибером, работавшим в Кассационном суде, который позже вынес оправдательный вердикт в отношении Саркози в другом нашумевшем деле - связанном с владелицей парфюмерного концерна "Л’Ореаль" Лилиан Беттанкур.

Фото: Getty Images/Robert Cianflone
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По мнению следователей, все это произошло неспроста. При этом они ссылались на записи, которые якобы подтверждают намерение Саркози "отблагодарить" Жильбера Азибера, посодействовав ему занять престижную должность по юридической линии в Монако. Однако никакого продвижения по службе Азибер не получил, а в Монако официально заявили, что ходатайств в его пользу не поступало. Тем не менее это не помешало следователям в июле 2014 года допрашивать Саркози в течение 15 часов кряду и выдвинуть против него ряд обвинений.

Идентичная участь постигла апелляции адвоката Тьерри Эрзога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, являющихся также фигурантами этого дела.

Защитники Саркози неоднократно обращались в разные юридические инстанции, требуя признать незаконными факты, полученные с помощью подслушивания переговоров экс-президента, но безуспешно. В итоге в марте прошлого года материалы дела были переданы в суд, но реальный ход ему был дан только сейчас, когда все возможности избежать громкого процесса у Саркози были исчерпаны. Ожидается, что процесс начнется до конца года.

В мире Европа Франция Николя Саркози предъявлены обвинения
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