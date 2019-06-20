Экс-президент Франции Николя Саркози и его адвокаты в течение ряда лет предпринимали недюжинные усилия для того, чтобы бывший президент смог избежать скамьи подсудимых. Но в итоге у них ничего не получилось. Кассационный суд Парижа окончательно отклонил ходатайство Саркози по делу, где его обвиняют в "коррупции" и попытке "оказания давления" на следствие. Таким образом, Саркози может стать первым лидером Пятой республики, которому придется публично держать ответ перед французским правосудием.

Дело, которое грозит Николя Саркози серьезными неприятностями, началось в 2013 году с, мягко говоря, неординарного решения французской прокуратуры по финансовым делам поставить телефоны экс-президента и его адвокатов на прослушку. Отметим, что сам факт подобных действий в отношении человека, занимавшего высший государственный пост, став достоянием общественности, вызвал во Франции бурю возмущения, однако решение было принято.

Дело против Саркози началось после решения французской прокуратуры поставить телефоны экс-президента на прослушку

Дав группе следователей "добро" на прослушивание бывшего главы государства, французская прокуратура намеревалась собрать сведения о предполагаемом финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году со стороны тогдашнего ливийского лидера Муамара Каддафи. Каких-либо откровений, способных пролить свет на ту историю, прослушивание разговоров Саркози не дало. Однако в "длинные уши" попала другая информация, вызвавшая у закусивших удила следователей повышенный интерес.

Оказалось, что Николя Саркози общался со своим адвокатом Тьерри Эрзогом не только по своему обычному сотовому телефону, но и по другому - зарегистрированному на подставное лицо. В частности, выяснилось, что Тьерри Эрзог регулярно разговаривал с помощником генерального прокурора Жильбером Азибером, работавшим в Кассационном суде, который позже вынес оправдательный вердикт в отношении Саркози в другом нашумевшем деле - связанном с владелицей парфюмерного концерна "Л’Ореаль" Лилиан Беттанкур.

По мнению следователей, все это произошло неспроста. При этом они ссылались на записи, которые якобы подтверждают намерение Саркози "отблагодарить" Жильбера Азибера, посодействовав ему занять престижную должность по юридической линии в Монако. Однако никакого продвижения по службе Азибер не получил, а в Монако официально заявили, что ходатайств в его пользу не поступало. Тем не менее это не помешало следователям в июле 2014 года допрашивать Саркози в течение 15 часов кряду и выдвинуть против него ряд обвинений.

Идентичная участь постигла апелляции адвоката Тьерри Эрзога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, являющихся также фигурантами этого дела.

Защитники Саркози неоднократно обращались в разные юридические инстанции, требуя признать незаконными факты, полученные с помощью подслушивания переговоров экс-президента, но безуспешно. В итоге в марте прошлого года материалы дела были переданы в суд, но реальный ход ему был дан только сейчас, когда все возможности избежать громкого процесса у Саркози были исчерпаны. Ожидается, что процесс начнется до конца года.