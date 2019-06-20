Семашко: Отношения Минска и Москвы вскоре выйдут на качественно новый уровень

Отношения Москвы и Минска выйдут на качественно новый уровень в самое ближайшее время, считает посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

"Предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства, в том числе развития финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной систем. Сегодня очень важно объективно оценить опыт прошлых лет и избежать ошибок, двигаясь к заданным и новым целям", - подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.

По словам главы диппредставительства, руководство обеих стран уверено, что дальнейшее углубление интеграции лежит не в плоскости переоценки целей и задач подписанного в декабре 1999 года союзного договора, а "в актуализации механизма его выполнения". В частности, он отметил важность программы действий по реализации договора, новый вариант которой в настоящее время готовят рабочие группы под руководством министров экономики.

"Все действия белорусской стороны подчинены одной цели - построению с союзнической нам Российской Федерацией взаимовыгодных отношений, выстроенных на принципах доверия, равноправия, учета национальных интересов друг друга, добросовестного выполнения принятых обязательств. Фундаментальной основой должно стать решение экономических задач", - добавил посол.

Владимир Семашко призвал создавать общий аграрный рынок Союзного государства и выстраивать совместную аграрную политику на рынках третьих стран. "Подчеркиваю, мы прекрасно осознаем значимость отношений с Россией, но отстаиваем равные условия для субъектов хозяйствования, что выгодно и белорусским, и российским потребителям их продукции, и в конечном итоге государственным бюджетам", - заключил дипломат.