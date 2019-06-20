Си Цзиньпин начал двухдневный визит в Северную Корею

Новости

Для охраны Крымского моста построят четыре антидиверсионных "Грачонка" 09:44
Один человек погиб и пятеро пострадали в тройном ДТП под Иркутском 09:39
В Хабаровском крае загорелась лесопилка 09:34
В Сочи возбудили дело после гибели двух человек на остановке 09:34
Петербургское "пианино для каждого" пропало 09:32
Ученые рассказали о деталях выпуска косаток из "китовой тюрьмы" 09:32
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ 09:30
Секретная Lada попала в смертельное ДТП 09:20
В Сибири следователи возбудили дело о похищении известной спортсменки 09:09
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов 08:55
ВЦИОМ: "Прямая линия" Путина интересна большинству граждан 08:33
Грабитель похитил 190 мобильных телефонов из магазина в Москве 08:27
В Приморье фотоловушка сняла процесс тигриного "селфи" 08:25
Сегодня в столице воздух прогреется до +30 и выше 08:11
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека 08:09
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов 07:38
Иран сообщил о сбитом американском дроне-разведчике 07:19
Выявлена причина смертельно опасной аутоиммунной болезни у женщин 07:08
Трамп сообщил о скорой встрече с лидерами России и Китая 06:56
Выходец из Ирака пытался поджечь ратушу и вокзал в Австрии 06:31
Вертолеты ТОФ Ка-27 приземлились на палубу плавучего госпиталя 05:53
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Аргентине 05:24
Федор Конюхов попросил президента РФ запретить вылов косаток и белух 05:20
Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус 05:10
В Магаданской области в колодце обнаружили тело подростка 04:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 08:23
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин начал двухдневный визит в Северную Корею

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
20 июня лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян и начал двухдневный визит в КНДР, где проведет переговоры с Ким Чен Ыном. Это первая за последние 14 лет поездка высшего руководителя КНР в Северную Корею. Ожидается, что главными темами переговоров станут двустороннее политическое и торгово-экономическое сотрудничество, ситуация в регионе, диалог США-КНДР. Высока вероятность того, что Си и Ким также обсудят возможность противодействия Вашингтону, с которым у обеих стран в последнее время отношения складываются не лучшим образом.

Как сообщили китайские СМИ, китайский "борт №1" с Си Цзиньпином приземлился в международном аэропорту Пхеньяна Сунан в 11 часов 40 минут утра по местному времени (5-40 утра по Москве - прим. "РГ").

Этот визит является первой за последние 14 лет поездкой лидера КНР в Северную Корею. В предыдущий раз КНДР в октябре 2005 г. посещал Ху Цзиньтао. Всего же до сих пор лидеры КНР посещали КНДР четыре раза - в 1963, 1990, 2001 и 2005 годах. Интересно, что нынешняя поездка станет уже вторым для Си Цзиньпина посещением КНДР. Он побывал с Стране чучхе еще в 2008 г., но тогда не был в ранге лидера Поднебесной.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Трамп сообщил о скорой встрече с лидерами России и Китая

Как сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники, Си сопровождают в основном представители правительства и высшие чины Компартии Китая, а также около десяти журналистов ведущих телеканалов, информагентств и газет Поднебесной. Учитывая, что КНДР находится под международными санкциями, которые также поддержал и Пекин, то в составе официальной делегации вряд ли будут крупные китайские бизнесмены.

О том, кто и как встречал китайского лидера в аэропорту Пхеньяна, пока ничего не сообщается. Возможно, Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт, чтобы поприветствовать Си Цзиньпина. Учитывая особый характер отношений между двумя странами, то можно ожидать церемоний на высшем уровне - с красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Не исключено, что Ким и Си затем вместе затем проедутся в одной машине по улицам Пхеньяна и будут приветствовать ликующих северокорейцев, которые выстроятся вдоль маршрута следования кортежа.

В четверг же можно ожидать главного события визита - официальных переговоров лидеров Китая и Северной Кореи, после чего КНДР даст торжественный ужин в честь приезда гостя из Поднебесной. 21 июня Си наверняка посетит расположенный на одном из холмов Пхеньяна Монумент дружбы КНР и КНДР и почтит память китайских добровольцев, павших в годы Корейской войны 1950-53 гг.

Впрочем, протокольные подробности, которые в деталях могут несколько отличаться от этого сценария, не так уж и важны. Гораздо важнее результаты этого саммита, по поводу которых существует также множество предположений.

Путин не видит альтернативы мирному урегулированию в Корее

Если говорить формально, то повестка официальных переговоров вполне очевидна, и именно она будет, скорее всего, фигурировать в сообщениях государственных СМИ двух стран: укрепление и активизация двусторонних отношений в различных сферах, обсуждение ситуации в регионе и "координация усилий в целях мира и стабильности на Корейском полуострове". Вопрос в том, что реально будет скрываться за этими общими фразами и о чем договорятся Си Цзиньпин и Ким Чен Ын.

Данная поездка Си в Пхеньян стала своего рода ответом на уже состоявшиеся четыре поездки Кима в Поднебесную и символизирует полное восстановление уровня отношений и сотрудничества между КНР и КНДР, которые пошатнулись после периода 2016-2017 гг., когда двусторонние связи пережили период охлаждения.

Очевидно, что есть мощный фактор, который сейчас толкает КНР и КНДР друг к другу - это США. Пекин и Вашингтон сошлись не на шутку в торговом и политическом противостоянии. Хотя КНДР и США и не конфликтуют открыто, но очевидно, что после двух раундов американо-северокорейских саммитов отношения Пхеньяна и Вашингтона зашли в тупик, так как ни одна из сторон не хочет делать уступки. В этой ситуации Пекин и Пхеньян нужны друг другу. Укрепление сотрудничества и координация усилий станет хорошим ответом Вашингтону и фактором давления КНР и КНДР на Соединенные Штаты. Можно ожидать, что Си и Ким будут активно обсуждать, как им стоит выстраивать политику в отношении США и чем они могут помочь друг другу. Правда, вряд ли содержание этой части переговоров будет раскрыто.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Лавров: РФ пригласила РК присоединиться к новой инициативе по КНДР

Встречи руководителей Китая и СССР/России с лидерами КНДР исторически сопровождались тем, что "старшие братья" по соцлагерю обычно предоставляли Пхеньяну большие партии помощи. Учитывая, что ситуация в экономике КНДР не самая простая, то понятно, что Пхеньян ждет от Си Цзиньпина именно такого подарка. У Китая здесь руки связаны международными санкциями ООН, которые Пекин в свое время поддержал, а потому вряд ли стоит ждать от лидера КНР заявлений о каких-то крупных совместных экономических проектах и инвестициях. С другой стороны, очень высока вероятность того, что китайский лидер пообещает предоставить КНДР крупную партию гуманитарной помощи.

Возможно, по итогам визита стороны сделают совместное заявление, которое будет содержать послание к США. Судя по комментариям зарубежных экспертов, многие также ждут, что Си официально пригласит Ким Чен Ына вновь посетить Китай.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Китай РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
Пьяный украинский военный открыл огонь по подчиненным в Донбассе
Выходец из Ирака пытался поджечь ратушу и вокзал в Австрии
За сутки сторонники Трампа перечислили 25 миллионов долларов
МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом