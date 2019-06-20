Си Цзиньпин начал двухдневный визит в Северную Корею

20 июня лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян и начал двухдневный визит в КНДР, где проведет переговоры с Ким Чен Ыном. Это первая за последние 14 лет поездка высшего руководителя КНР в Северную Корею. Ожидается, что главными темами переговоров станут двустороннее политическое и торгово-экономическое сотрудничество, ситуация в регионе, диалог США-КНДР. Высока вероятность того, что Си и Ким также обсудят возможность противодействия Вашингтону, с которым у обеих стран в последнее время отношения складываются не лучшим образом.

Как сообщили китайские СМИ, китайский "борт №1" с Си Цзиньпином приземлился в международном аэропорту Пхеньяна Сунан в 11 часов 40 минут утра по местному времени (5-40 утра по Москве - прим. "РГ").

Этот визит является первой за последние 14 лет поездкой лидера КНР в Северную Корею. В предыдущий раз КНДР в октябре 2005 г. посещал Ху Цзиньтао. Всего же до сих пор лидеры КНР посещали КНДР четыре раза - в 1963, 1990, 2001 и 2005 годах. Интересно, что нынешняя поездка станет уже вторым для Си Цзиньпина посещением КНДР. Он побывал с Стране чучхе еще в 2008 г., но тогда не был в ранге лидера Поднебесной.

Как сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники, Си сопровождают в основном представители правительства и высшие чины Компартии Китая, а также около десяти журналистов ведущих телеканалов, информагентств и газет Поднебесной. Учитывая, что КНДР находится под международными санкциями, которые также поддержал и Пекин, то в составе официальной делегации вряд ли будут крупные китайские бизнесмены.

О том, кто и как встречал китайского лидера в аэропорту Пхеньяна, пока ничего не сообщается. Возможно, Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт, чтобы поприветствовать Си Цзиньпина. Учитывая особый характер отношений между двумя странами, то можно ожидать церемоний на высшем уровне - с красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Не исключено, что Ким и Си затем вместе затем проедутся в одной машине по улицам Пхеньяна и будут приветствовать ликующих северокорейцев, которые выстроятся вдоль маршрута следования кортежа.

В четверг же можно ожидать главного события визита - официальных переговоров лидеров Китая и Северной Кореи, после чего КНДР даст торжественный ужин в честь приезда гостя из Поднебесной. 21 июня Си наверняка посетит расположенный на одном из холмов Пхеньяна Монумент дружбы КНР и КНДР и почтит память китайских добровольцев, павших в годы Корейской войны 1950-53 гг.

Впрочем, протокольные подробности, которые в деталях могут несколько отличаться от этого сценария, не так уж и важны. Гораздо важнее результаты этого саммита, по поводу которых существует также множество предположений.

Если говорить формально, то повестка официальных переговоров вполне очевидна, и именно она будет, скорее всего, фигурировать в сообщениях государственных СМИ двух стран: укрепление и активизация двусторонних отношений в различных сферах, обсуждение ситуации в регионе и "координация усилий в целях мира и стабильности на Корейском полуострове". Вопрос в том, что реально будет скрываться за этими общими фразами и о чем договорятся Си Цзиньпин и Ким Чен Ын.

Данная поездка Си в Пхеньян стала своего рода ответом на уже состоявшиеся четыре поездки Кима в Поднебесную и символизирует полное восстановление уровня отношений и сотрудничества между КНР и КНДР, которые пошатнулись после периода 2016-2017 гг., когда двусторонние связи пережили период охлаждения.

Очевидно, что есть мощный фактор, который сейчас толкает КНР и КНДР друг к другу - это США. Пекин и Вашингтон сошлись не на шутку в торговом и политическом противостоянии. Хотя КНДР и США и не конфликтуют открыто, но очевидно, что после двух раундов американо-северокорейских саммитов отношения Пхеньяна и Вашингтона зашли в тупик, так как ни одна из сторон не хочет делать уступки. В этой ситуации Пекин и Пхеньян нужны друг другу. Укрепление сотрудничества и координация усилий станет хорошим ответом Вашингтону и фактором давления КНР и КНДР на Соединенные Штаты. Можно ожидать, что Си и Ким будут активно обсуждать, как им стоит выстраивать политику в отношении США и чем они могут помочь друг другу. Правда, вряд ли содержание этой части переговоров будет раскрыто.

Встречи руководителей Китая и СССР/России с лидерами КНДР исторически сопровождались тем, что "старшие братья" по соцлагерю обычно предоставляли Пхеньяну большие партии помощи. Учитывая, что ситуация в экономике КНДР не самая простая, то понятно, что Пхеньян ждет от Си Цзиньпина именно такого подарка. У Китая здесь руки связаны международными санкциями ООН, которые Пекин в свое время поддержал, а потому вряд ли стоит ждать от лидера КНР заявлений о каких-то крупных совместных экономических проектах и инвестициях. С другой стороны, очень высока вероятность того, что китайский лидер пообещает предоставить КНДР крупную партию гуманитарной помощи.

Возможно, по итогам визита стороны сделают совместное заявление, которое будет содержать послание к США. Судя по комментариям зарубежных экспертов, многие также ждут, что Си официально пригласит Ким Чен Ына вновь посетить Китай.