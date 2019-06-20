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20.06.2019 12:50
Рубрика: Власть

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки. Законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки. В случае принятия поправок появятся сразу две новые статьи УК 124.1 "ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 "сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи-услуги". Одновременно предлагается статью 235 УК РФ "незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности" изложить в новой редакции.

Фото: Анатолий Медведь
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Согласно законопроекту статьей 124.1 УК РФ в случае гибели двух и более пациентов будет предусмотрено наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет. По статье 124.2 УК РФ к уголовной ответственности предполагается привлекать медработников за внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие, подмену. Наказание за такое преступление - лишение свободы до четырех лет либо штраф.

За незаконное осуществление медицинской деятельности (ст. 235 УК РФ) в случае смерти двух и более лиц планируется ввести максимальное наказание до 7 лет лишения. Кроме того, Следственный комитет разработал поправки к федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Документом предполагается, что не работавшие по своей специальности более 5 лет врачи, а также осужденные за ненадлежащее оказание медпомощи, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с полученной специальностью только после прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и аккредитации специалиста.

Напомним, в конце прошлого года председатель СКР Александр Бастрыкин подписал приказ о создании в структуре ведомства спецотделов по расследованию врачебных ошибок. Преступлениями в сфере медицины займутся 28 следователей.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Халатность врачей
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