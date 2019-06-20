Скончался видный советский дипломат Леонид Замятин

Известный советский дипломат и внешнеполитический пропагандист Леонид Замятин скончался 19 июня на девяносто восьмом году жизни, говорится в заявлении МИД России.

"Министерство иностранных дел РФ с прискорбием сообщает, что 19 июня на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - отмечается в документе.

С 1946 года Замятин работал на различных должностях в МИД России, в том числе был заведующим отдела печати. В 1970-1978 году являлся генеральным директором ТАСС. В 1978-1986 году возглавлял отделы внешнеполитической пропаганды и международной информации ЦК КПСС. В 1986-1991 году занимал пост посла СССР в Великобритании. Кроме того, Леонид Замятин неоднократно выступал участником и комментатором в программах советского телевидения, посвященных внешнеполитической тематике.