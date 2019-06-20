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Рубрика: В мире

СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Текст: Александр Ленин
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Таким образом, гражданам Украины предстоит избрать новый состав парламента 21 июля. Такую информацию со ссылкой на собственный источник в КСУ сообщает издание strana.ua. Также о своей юридической победе в социальных сетях сообщает "команда Зеленского".

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По распространенной информации, на закрытом заседании присутствовали все 17 судей, из которых одиннадцать проголосовали за признание президентского указа конституционным (для принятия решения достаточно 10 голосов - прим. "РГ"). Пятеро выступили против, один воздержался.

Между тем официального подтверждения этой информации, равно как и текста постановления, нет. Более того, одновременно с сообщениями СМИ о вынесенном решении, пресс-служба КСУ опубликовала обращение судей, в котором выражается озабоченность "нездоровой ситуацией", которая складывается вокруг рассмотрения резонансного иска 62 украинских депутатов, оспаривающих указ Зеленского.

Фото: Виктор Толочко/ТАСС
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"В частности, раздаются призывы к невыполнению его решения, привлечению к ответственности судей Конституционного суда Украины за принятое ими решение, а также другие категорические заявления. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что к распространению указанной информации приобщаются государственные деятели и отдельные политики". В этой связи КСУ подчеркивает, что никого решения еще не принято: "Рассмотрение этого дела продолжается", - сказано в заявлении. По процедуре, официально огласить решение о конституционности роспуска парламента КСУ должен огласить до 29 июня включительно.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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