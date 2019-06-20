Социологи выяснили, как в России живут соседи

Второй год не здороваются и разговаривают только через суд два коменданта соседних домов на юге Москвы. Сергей Александрович и Виктор Тимофеевич не поделили межу между домами. Она на вес золота: квадратный метр межи - "кусочек" доли автостоянки совладельцев ТСЖ. Идут суды, коменданты скрипят зубами, и пока одну неделю стоянка принадлежит одному ТСЖ, вторую - другому.

Но не все соседские отношения доходят до суда. То, как люди стараются ладить, исследовали социологи "Левада-Центра" и фонда "Общественное мнение". И составили "Индекс соседской терпимости".

Идеальный сосед - одиночка

Все знают - соседей не выбирают, но не менять же район, дом и улицу только потому, что у вас "сосед играет на кларнете и трубе"? В странах, где арендованное жилье привычнее купленного или приватизированного и квартирная мобильность выше российской, требования к соседям - предмет договора при аренде квартир. В него могут быть записаны, например, обязательства не пылесосить по выходным. Или не развешивать по субботам и воскресеньям на всеобщее обозрение нижнее белье на балконе. Ну и "классика" - не включать дрель после восьми вечера.

Какой сосед самый лучший в глазах россиян, социологи ФОМ и "Левада-Центра" выяснили, проведя опросы в 50 регионах страны. Идеальным соседом, вы никогда бы не подумали, оказался... одинокий старик. Чуть от него отстает по предпочтительности мать-одиночка, на третьем месте - семья с инвалидом.

Выяснилась еще одна закономерность. Россияне не хотят жить рядом как с очень богатыми (44 процента), так и с очень бедными семьями (55 процентов).

Сменились и поговорки о соседях. Вместо "соседей не выбирают" (23 процента) и "сосед ближе родных" (11 процентов), куда популярнее категоричное "я не знаю своих соседей" (19 процентов), "не хочу с ними сближения" (17 процентов) и даже "пусть только сунутся" (8 процентов).

Добрососедство сменилось настороженностью, а то и удручающей злостью? В Ростове-на-Дону, например, соседи подали в суд на молодых мам, установивших в подъезде крепления для детских колясок, после того как коляски у них пропали. И мало того: исписали стены подъезда оскорблениями в адрес этих мам. Суд разрешил оставлять детские коляски на своих лестничных клетках, а девушку, которая подала иск, принудил за свои деньги "вернуть стене подъезда первоначальный цвет" - закрасить оскорбления.

Как бы сегодня пришлось герою песни Эдиты Пьехи, играющему "на кларнете и трубе", представить себе трудно, но, скорее всего, не сладко. В Новосибирске, например, председатель ТСЖ подал в суд на жильца-художника, который расписал свой этаж и парадную многоэтажки... в стиле барокко. Лепнина на потолке, позолота в лифте, картины на стенах понравились не всем. Картины стали "дорисовывать" фломастерами, позолоту расцарапали, и председатель ТСЖ не выдержал то ли стиля художника, то ли провоцирующего влияния его творчества на вандалов. Один суд постановил "привести подъезд в первоначальный вид", другой - кассационный - защитил художника. Глава ТСЖ подал на апелляцию.

Однако лидируют судебные истории с соседями-автохамами и незаконными шлагбаумами. В Челябинске, Саранске, Омске и еще 8 городах как под копирку возникают "железобетонные" истории: жильцы установили шлагбаум при въезде в их дом, но жители соседних домов его сломали и обратились в суд. Но до и после судов вместо свергнутых шлагбаумов появляются уже бетонные блоки.

Из-за чего сыр-бор

В обычных ссорах между соседями, по данным ФОМ и, кстати, иностранных опросов Института общественного мнения YouGov (ФРГ) и IFRE (Франция), главной причиной остается шум (53, 52 и 54 процента) и автохамство (19, 21, 18 процентов). К "хиту" склок во всех трех странах относится ремонт (до 33 процентов), громкая музыка и крики по вечерам (27 процентов).

Клей, залитый в замок шумных соседей, "вызвал" МЧС

Куда реже люди ругаются из-за авто под окнами (12 проц.), из-за кошек и собак (11 проц.), из-за аренды мест на автостоянке (7 проц.). У французов причиной и не частого, но острого недовольства становится шумный секс соседей. Брутальные немцы соседям, гулявшим всю ночь, могут "запенить" двери монтажной пеной. Россияне тоже не отстают по разгулу мстительной фантазии.

Чего только стоит ставшее известным благодаря камере видеонаблюдения подбрасывание клопов москвичкой соседям из-за того, что они заварили решетками вход для ее кошек и собак в общий подвал. А история с клеем "Супер-момент", залитым в замок шумных новосибирских соседей, закончился вызовом МЧС.

Но все же соседи и в России, и во Франции, и в Германии стараются не доводить дело до суда. Решить все "лично" - это святое.

97 процентов немцев, 88 процентов французов и 81 процент россиян сразу стучат в дверь шумящим соседям или "идут на вы" с автохамами. Причем первый злой стук в дверь для выяснения отношений во все трех странах, как правило, имеет свойство потом превращаться в добрые соседские контакты. После ссоры соседи, видимо, чувствуют себя "накоротке" и в 49-51 процентах случаев повторяют стук в дверь, но уже с мирными целями. Они просят соседей принять за них интернет-покупку или посылку (84 процента), одолжить рабочие инструменты (72 процента) или полить в их отсутствие цветы (68 процентов). То есть конфликт может работать на повышение индекса соседской терпимости и сближение людей. Если решать его с холодной головой (уверены немцы), с шармом (считают французы) и "сердцем" (предлагают русские). Интересно, что среди просьб о помощи лидируют просьбы поливать домашние растения, когда хозяева уезжают (52 процента), забрать к себе на время собаку (31 процент). Но запасные ключи хранить у соседей не готовы больше трети россиян и немцев и 57 процентов французов.

Сектантам здесь не рады

Время меняет и соседские привычки: никто уже почти не ходит к соседям за спичками, хлебом или солью. И с "понаехавшими" - приметой времени - соседи уживаются по-разному. Россияне, например, терпимее к соседям, приехавшим из Африки или Китая, чем из ближнего зарубежья. В Германии, наоборот, не хотят соседствовать с мигрантами из дальних стран до 70 процентов немцев, но с соседями из Восточной Европы - лишь 13 процентов.

При этом обыватели всех трех стран едины в нежелании видеть у себя в соседях сектантов (49, 51, 53 процента), гомосексуальные пары (69, 41, 44 процента) и неблагополучные семьи (более 77 процентов).

И абсолютно всех бесят еще две дурные соседские привычки - окурки, брошенные с балкона, и нарушение запрета после восьми вечера выбрасывать стеклотару в контейнер для сбора стекла.