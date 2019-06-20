Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии

В столице Норвегии в автомобильной аварии скончался сотрудник торгового представительства России.
Как сообщили в российском посольстве в Норвегии, инцидент произошел 20 июня. Дипломатический автомобиль врезался в ограждение вблизи трамвайной остановки. На момент аварии в машине находились два человека, один из них получил легкие травмы. Второй, имя которого не называется, погиб на месте.
Родных погибшего сотрудника торгпредства РФ уже оповестили о трагедии.
Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20.06.2019 в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло. Родственники погибшего оповещены, врач Посольства оказывает необходимую помощь.https://t.co/m6cLJb80pN— Russian Embassy, NO (@RusEmbNo) 20 июня 2019 г.