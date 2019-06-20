Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии

В столице Норвегии в автомобильной аварии скончался сотрудник торгового представительства России.

Как сообщили в российском посольстве в Норвегии, инцидент произошел 20 июня. Дипломатический автомобиль врезался в ограждение вблизи трамвайной остановки. На момент аварии в машине находились два человека, один из них получил легкие травмы. Второй, имя которого не называется, погиб на месте.

Родных погибшего сотрудника торгпредства РФ уже оповестили о трагедии.