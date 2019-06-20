Совет ЕС продлил "крымский" пакет санкций

Совет ЕС продлил так называемый "крымский" пакет санкций, введенных в связи с присоединением полуострова к России, до 23 июня 2020 года.

"Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", - сказано на официальном сайте законодательного органа.

Рестрикции распространяются на импорт в Евросоюз продукции, произведенной в Крыму и Севастополе, а также экспорт европейских товаров и технологий на указанные территории. Кроме того, ограничению подлежат европейские инвестиции в Крым и Севастополь. Санкции также затрагивают туристическую отрасль. Европейские суда не могут заходить в порты Крыма и Севастополя.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.