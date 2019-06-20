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Рубрика: Культура

Спорные покупки: известные предметы убийства на продажу

Текст: Жанна Зыонг
Коллекционирование предметов, обладающих исторической или культурной ценностью, является обыденной вещью, оружием в том числе. Однако хранение оружия, которое забрало жизни знаменитых людей, явление нечастое и довольно жуткое. Нечастое - потому что такие вещи обычно хранятся в полицейских архивах или в музеях. Тем не менее, подобные орудия убийств или предметы, связанные с ним, все же иногда выставляются на продажу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ледоруб, убивший Троцкого

20 августа 1940 года агент НКВД Рамон Меркадер пришел в гости к Троцкому, жившему в мексиканском городе Койоакане, и убил его ударом в затылок с помощью ледоруба. Убийцу арестовали, а орудие убийства оказалось в полицейском архиве. Позже оно было изъято полицейским Альфредо Саласом для того, чтобы сохранить предмет, ставшей частью истории, для потомков. Его дочь Ана Алисия Салас хранила ледоруб под кроватью до 2005 года, пока не решила выставить его на продажу. В 2008 году покупатель нашелся: им оказался американский бизнесмен и автор книг о шпионаже Кит Мелтон. Сумма сделки осталась нераскрытой, но ледоруб был выставлен на публику в 2017 году в Международном музее шпионажа в Вашингтоне, так как Мелтон является одним из его основателей.

Револьвер, заставивший замолчать убийцу Кеннеди

22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен 35-й президент США Джон Кеннеди. Через два дня после убийства, 24 ноября, Ли Харви Освальда, подозреваемого в убийстве президента, застрелил житель Далласа Джек Руби. Последний использовал револьвер Colt Cobra. После смерти Руби в 1967 году началась борьба за владение орудием убийства между адвокатом убийцы и его братом. Длилась она 24 года. Борьбу выиграл брат Руби, который сумел продать револьвер некому Фреду Роману за 200 тысяч долларов США. Покупателя на самом деле зовут Энтони Пульезе III, он является крупным застройщиком из Флориды.

Фото: Tolga Akmen / AFP
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Стоит добавить, что та самая винтовка, из которой стрелял Освальд в Кеннеди, тоже должна была продаться. Вдова убийцы Марина Освальд договорилась с нефтяным магнатом из Колорадо Джон Дж. Кингом о продаже винтовки Mannlicher-Carcano за 45 тысяч долларов США, однако сделку пресекли федеральные органы США. Теперь оружие, убившее президента, хранится в Национальном Архиве в Вашингтоне.

Автомобиль, в котором умер Тупак Шакур

Тупак Шакур, культовая фигура американского хип-хопа, был застрелен 7 cентября 1996 года на пути в клуб после боксерского поединка Брюса Селдона с Майком Тайсоном в Лас-Вегасе. Полиция так и не сумела найти убийцу и орудие убийства. Однако черный автомобиль BMW 750Li, в котором рэпер был застрелен, никуда не прятали. Машина была конфискована Управлением полиции Лас-Вегаса и затем продана с аукциона. Она сменила несколько владельцев до того, как в 2017 году торговец историческим раритетом Гэри Зимет не решил продать BMW за 1,5 млн долларов США. Судя по сайту, на котором автомобиль выставлен на продажу, покупатель еще не нашелся.

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