За сутки сторонники Трампа перечислили 25 миллионов долларов

В первый день своей избирательной кампании Дональд Трамп собрал почти 25 миллионов долларов. Именно такую сумму пожертвовали сторонники нынешнего президента США.

"Рекордные 24,8 миллиона менее чем за 24 часа", - оценила уровень энтузиазма американских граждан Ронна Макдэниел, председатель Национального комитета Республиканской партии США.

Напомним, днем ранее Дональд Трамп во время выступления в Орландо официально объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.