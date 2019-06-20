Студия имени Горького представила проект Дарьи Жук на питчинге Минкульта

В Министерстве культуры РФ прошло заседание Экспертного совета по авторскому и экспериментальному кино, на котором киностудия имени Горького представила свой новый проект - фильм "Чужими глазами" белорусского режиссера Дарьи Жук.

Дарья родилась в Минске в семье журналистов, училась в американской киношколе у режиссера Хэла Хартли, а потом вернулась в Беларусь и сняла свой полнометражный фильм "Хрусталь".

Дебютный фильм Дарьи Жук "Хрусталь", старт которому дал куратор каннской программы "Особый взгляд" и презентация которого прошла на Каннском международном кинофестивале, был снят в Беларуси и рассказывает о "лихих 90-х".

- Главная героиня фильма - я сама, только чуть менее смелая, - поясняла Дарья Жук.

Мировая премьера "Хрусталя" состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах. Фильм принял участие более чем в 20 международных киносмотрах - в США, Великобритании, Германии, Австрии, Испании, Швеции и даже номинировался на "Оскар".

- Как вы стали режиссером?

- Был такой момент в моей жизни, когда я сняла первую игровую короткометражку. Помогали мне студенты, с которыми я училась. И мы снимали долго-долго. У меня даже не было сил уйти с этой площадки, я там осталась спать в этой квартире, в которой мы снимали, посреди несложенных камер. И я поняла, что такое счастье.

В своей новой работе Дарья обратилась к теме чувств, решила поговорить со зрителями о невозможности любви двух молодых людей, о том, может ли ответственный человек быть счастлив и о том, почему мы порой добровольно отказываем себе в праве на счастье.

Сценарий картины написали Виктория Бугаева и Александр Черных. Продюсер - Сергей Зернов.

- Хочется, чтобы все вспомнили о своей большой любви и о трагическом расставании, - пояснила Дарья Жук. - Именно эта эмоция подкупила меня в очень личном сценарии Вики Бугаевой. Молодая героиня переживает большую любовь и страшную несправедливость, невозможность этой большой любви. Это одновременно эфемерность "Июльского дождя" Хуциева и пронзительная любовь как в "Жизни Адель". Нахожусь в поиске языка, это, конечно, будет авторское высказывание, фестивальный фильм, который я очень надеюсь воплотить.

Картина в первую очередь будет ориентирована на показы на кинофестивалях. Уже получено письмо поддержки от Московского международного кинофестиваля, который выразил заинтересованность в премьере картины.

Кастинг прошли Алина Насибулина, которая исполнила главную роль в "Хрустале", Артур Бесчастный, Стас Рядинский, Виктория Мирошниченко, Елена Тронина, Надежда Карпова.

Общий бюджет проекта около 62 миллионов рублей, внебюджетное финансирование - около 22 миллионов рублей. Сроки производства фильма - 22 месяца.