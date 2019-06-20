Лисенок зарядит гостей Евроигр радостью и энергией

Нынче ни один крупный спортивный форум не обходится без талисмана. Свой маскот есть и у Европейских игр в Минске. В ноябре прошлого года им был выбран лисенок Лесик.

"Это очень веселый, азартный, где-то хитроватый, но по-белорусски очень дружелюбный зверек", - отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, объясняя выбор талисмана. По его словам, творческий коллектив, работавший над образом лисенка, постарался сделать его "энергичным, активным и жизнерадостным".

Цвета экипировки, в которую облачен Лесик, тоже символичны и подчеркивают приверженность лисенка спортивному духу: черный символизирует решительность, желтый - жизнерадостность, зеленый - развитие, синий - несокрушимость, а красный - энергичность.

На бейсболке у Лесика - слоган минских игр: Bright Year, Bright You. Необязательно быть сверхпроницательным, чтобы увидеть, что эти нехитрые , но цепляющие слова остроумно отсылают к национальному домену Беларуси и официальному международному сокращению BY. По-белорусски слоган звучит как "Час яскравых перамог", а в русской версии - "Время ярких побед".

Талисман придумывали всем миром. В рамках соответствующего конкурса, в котором мог принять участие любой желающий, в оргкомитет поступило больше двух тысяч работ, причем не только из Беларуси, но и из-за границы. Результатом и стало создание Лесика.

Кстати, свою историю лисенок любому желающему может рассказать сам. Для этого достаточно зайти в специальный чат на официальном сайте Игр.

"Если мы с тобой не знакомы, то, видимо, кто-то все-таки пролистывал "Маленького принца", а не читал. Это я дружил с мальчиком и учил его отвечать за тех, кого приручил.

Теперь я готов научить и тебя, - иронично делится Лесик фактами своей биографии, которую для него придумали организаторы Европейских игр. - Маленький Принц вернулся на свою планету, а я отправился искать свою розу. От земных цветоводов я услышал легенду, что в Беларуси есть волшебный цветок, который исполняет желания. Мое самое заветное желание - найти друзей и спеть с Рыжим из "Иванушек". Но думаю, что найти друзей проще".

Заветный цветок называется Папараць-кветка, или, если по-русски, цветок папоротника, с которым связано множество легенд и поверий. Чтобы его найти, Лесику пришлось пройти миллион шагов, если верить фитнес-браслету лисенка. Судя по всему, зверек свои мечты исполнил.

С момента объявления талисманом Европейских игр в Минске Лесик активно участвовал в подготовке к соревнованиям и в жизни города. Лисенок успел украсить собой вагоны брендированного состава минского метро, сопроводить эстафету "Пламени мира", одного из главных символов Евроигр, побывать на всевозможных официальных и неофициальных мероприятиях и многое другое.

Ну, и конечно, его всегда можно будет встретить в фан-зонах Игр, где подружиться с Лесиком, а заодно и сфотографироваться с ним сможет каждый желающий.