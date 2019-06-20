Таможня Германии нашла 670 кг героина в грузовике из Киргизии

Рекордную партию героина весом в 670 килограмм изъяли немецкие силовики на границе с Польшей. Наркотики пытались ввести в ФРГ под видом турецких сладостей, произведенных в Киргизии.

О задержании груза сообщила Deutsche Welle. По ее данным, информация о попытке перевести крупную партию наркотиков в ФРГ поступила от голландской полиции.

По версии немецких СМИ, героин, возможно, имеет афганское происхождение. Предполагается, что его везли в Бельгию. Продажа такого объема наркотиков принесло бы преступникам 40-50 миллионов евро.

Водитель грузовика, на котором перевозили героин, заявил, что ничего не знал о характере груза.

По данным киргизского информагентства 24.kg, в документах на груз указана кондитерская компания, работающая в Бишкеке. Ее владелица - жительница столицы Киргизии - уже вызвана на допрос в МВД республики.