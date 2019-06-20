Технологии 5G спасли жизнь пострадавшему от землетрясения

Автомобиль "скорой помощи" с технологиями 5G использовался для оказания медицинской помощи пострадавшим от землетрясения, которое произошло в уезде Чаннин города Ибинь провинции Сычуань в понедельник.

В "скорой" пациент прошел медицинское обследование, результаты которого были в реальном времени отправлены через сеть 5G экспертам провинциальной больницы в город Чэнду, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

После анализа результатов обследования врачи провинциальной больницы диагностировали пациенту разрыв селезенки и дали соответствующие рекомендации по лечению. "Больной мог бы находиться в опасности, если бы разрыв селезенки не был бы выявлен своевременно", - рассказал врач местной уездной больницы Ли Ган.