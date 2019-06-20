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Рубрика: Экономика

ТПП: "Регуляторная гильотина" должна затронуть все акты госорганов

Проект федерального закона "Об обязательных требованиях" нуждается в доработке. Об этом заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин. И добавил, что бизнес в целом его поддерживает, поскольку он разработан в силу поручения Президента РФ о реализации "регуляторной гильотины", на которую очень надеются предприниматели.

Законопроект определяет основные условия для установления обязательных требований к бизнесу и полномочия органов государственной власти по установлению этих требований и т.д.

Однако, по мнению ТПП РФ и бизнеса, в законопроекте присутствуют положения, которые требуют существенной доработки. Сергей Катырин перечислил некоторые из них.

Фото: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ
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"Так, проект закона об обязательных требованиях целесообразно разрабатывать в рамках законопроекта о госконтроле, который регулирует схожие вопросы, возникающие в процессе контрольно-надзорной деятельности. Объединение законопроектов будет способствовать повышению правовой грамотности среди контролируемых лиц за счет упрощения доступа к однородным нормам в едином федеральном законе (контрольнонадзорном кодексе)" - отметил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2021 года на практике не будут применяться обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами, которые вступили в силу до 1 июля 2020 года. "Однако сроки вступления в силу разрабатываемого законопроекта об обязательных требованиях неизвестны, - обратил внимание Сергей Катырин. - То есть обязательные требования, установленные в период с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года, могут быть приняты с учетом уже устаревших правил и, следовательно, административная нагрузка на бизнес снова останется высокой".

К тому же, подчеркнул глава ТПП РФ, положения законопроекта распространяются почему-то исключительно на деятельность федеральных органов власти, то есть региональные и муниципальные органы освобождаются от обязанности применять правила установления обязательных требований. Это неправильно, убежден он.

Фото: iStock
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К тому же действие "регуляторной гильотины" планируется распространить лишь на акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов власти. "Но поручение Президента РФ относительно "гильотины" предусматривает отмену всех нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и уж тем более не делает исключения в отношении региональных и муниципальных актов, - напоминает Сергей Катырин. - Подход, предлагаемый в законопроекте, не сможет в должной степени решить проблему избыточного давления на бизнес".

Законопроект закрепляет создание важного института - правительственной комиссии, в полномочия которой будет входить, в том числе оценка соответствия разрабатываемых обязательных требований положениям законопроекта, и это, убежден Сергей Катырин, "правильно и своевременно".

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