Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на G20

Новости

На челябинской трассе в ДТП с автобусом и бензовозом погибли двое 08:09
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов 07:38
Иран сообщил о сбитом американском дроне-разведчике 07:19
Выявлена причина смертельно опасной аутоиммунной болезни у женщин 07:08
Трамп сообщил о скорой встрече с лидерами России и Китая 06:56
Выходец из Ирака пытался поджечь ратушу и вокзал в Австрии 06:31
Вертолеты ТОФ Ка-27 приземлились на палубу плавучего госпиталя 05:53
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Аргентине 05:24
Федор Конюхов попросил президента РФ запретить вылов косаток и белух 05:20
Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус 05:10
На Колыме ребенок упал в колодец и погиб 04:54
Пьяный украинский военный открыл огонь по подчиненным в Донбассе 04:40
Британца сняли с рейса из-за аллергии на орехи 03:54
Лесные пожары в Якутии начали тушить с помощью взрывов 03:51
Мексика ратифицировала новую торговую сделку с США и Канадой 03:17
Жители Норвегии создадут первую в мире "зону без времени" 02:47
Радикалы убили 17 жителей деревни на севере Буркина-Фасо 02:39
За сутки сторонники Трампа перечислили 25 миллионов долларов 01:53
Территорию Белого дома оцепили из-за рюкзака 01:31
Перевозивший оружие поезд сошел с рельсов в США 01:02
Новый кроссовер Renault Triber: семь мест и всего четыре метра 01:01
Skoda готовит Kodiaq к скорому обновлению 00:32
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров 00:23
"ПСЖ" готов отпустить Неймара за 300 млн евро 19.06.2019
Зеленский "сойдет с ума", если не переедет из здания администрации 19.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 07:55
Рубрика: В мире

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на G20

Текст: Александр Ленин
Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20. Мероприятие пройдет 28-29 июня в японской Осаке.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет", - заявил хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер уточнил, что собирается пообщаться с главой РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "двадцатки" в Осаке.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
За сутки сторонники Трампа перечислили 25 миллионов долларов

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп встречались трижды. При этом два раза первые лица государств вели переговоры на саммитах G20 в Гамбурге и Буэнос-Айресе.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что график Владимира Путина только формируется. Конкретной информации, по его словам, относительно переговоров с Трампом пока нет.

"Здесь, наверное, надо очень внимательно просто следить за нюансами, потому что Трамп говорит: я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами. Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, что называется, как дипломаты говорят, "на ногах". Но это, конечно, не полноформатная встреча, и обсудить тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся", - подчеркнул Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1"

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Президент Дональд Трамп Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
Трамп сообщил о скорой встрече с лидерами России и Китая
Пьяный украинский военный открыл огонь по подчиненным в Донбассе
За сутки сторонники Трампа перечислили 25 миллионов долларов
МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом