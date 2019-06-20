Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20. Мероприятие пройдет 28-29 июня в японской Осаке.

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет", - заявил хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер уточнил, что собирается пообщаться с главой РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "двадцатки" в Осаке.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп встречались трижды. При этом два раза первые лица государств вели переговоры на саммитах G20 в Гамбурге и Буэнос-Айресе.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что график Владимира Путина только формируется. Конкретной информации, по его словам, относительно переговоров с Трампом пока нет.

"Здесь, наверное, надо очень внимательно просто следить за нюансами, потому что Трамп говорит: я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами. Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, что называется, как дипломаты говорят, "на ногах". Но это, конечно, не полноформатная встреча, и обсудить тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся", - подчеркнул Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1"