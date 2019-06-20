Творческое соревнование спортивных репортеров проводится, как и всегда, Международной ассоциацией спортивной прессы (АИПС). А немалые финансовые затраты помогает компенсировать организация спортивных журналистов Катара.

В конкурсе немало номинаций. Здесь призы для пишущей прессы, за лучшие спортивные колонки в печатных СМИ и интернет-изданиях. Установлены награды для фотографов, спортивных документалистов, тележурналистов. Есть специальные призы, не денежные, для молодых спортивных репортеров - это оплаченные АИПС командировки на крупнейшие международные турниры.

Все посланные на конкурс работы должны выйти в свет в период с 18 сентября 2018 года до 7 октября 2019-го.

Затем будут отобраны по 30 лучших в каждой номинации. А в конце октября в Тбилиси на Исполкоме АИПС определят десятки сильнейших.

После этого специальное жюри, в которое входят руководители крупнейших мировых агентств и видные деятели мирового спорта, назовут тройку финалистов.

Но и это еще не конец суровейшего отбора. Три призера в каждой номинации получат приглашение на Конгресс АИПС 2020 года, который, судя по всему, пройдет в Будапеште в феврале. И только там, во время торжественной Гала-церемонии, станут известные победители. Процедура ожидания волнующая, однако неизбежная. Чек за первое место - 8 тысяч долларов США. За второе и третье - 3 и 2 тысячи долларов.

В прошлом конкурсе работы были присланы из 119 стран. Немало россиян вошли за эти три творческих турнира в десятки лучших, что уже хорошее достижение. Журналисты "Российской газеты", "Спорт-Экспресса", Агентства "Россия сегодня" и "Советского спорта" оказались и среди победителей, и среди призеров в номинациях "За лучшую статью" и "За лучшее фото". И, что тоже порадовало, получили за свои достижения как дипломы, так и честно заработанные премиальные.

По собственному опыту советую: не оттягивать отсылку материалов по электронной почте до последнего дня. Ведь у членов жюри, как правило, остается немного времени на оценку скопом прибывающих статей и фотографий. В штаб-квартире АИПС в маленьком итальянском городке Виджевано, что близ Милана, уже получены первые материалы.