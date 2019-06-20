У здания парламента Грузии полиция применила слезоточивый газ

Правоохранители Грузии применили слезоточивый газ против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси. Полицейские начали разгонять акцию. Люди разбегаются в стороны.

Ситуация остаётся напряженной, передает местное телевидение. Активисты требуют отставки главы МВД страны Георгия Гахария и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Ранее к зданию парламента прибыл премьер страны Мамука Бахтадзе.

"Насилие в Грузии неприемлемо. Мы - состоявшаяся страна, и грузинское государство никогда не потерпит насилия. Справедливый и откровенный протест есть у большой части общества, включая меня, но насилие недопустимо, и оно будет иметь адекватный ответ", - заявил он.

На месте также находятся министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.

Правоохранители пытались воспрепятствовать беспорядкам и поначалу действовали мирно, однако позже перешли к активным действиям.