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20.06.2019 23:37
Рубрика: В мире

У здания парламента Грузии полиция применила слезоточивый газ

Текст: Александр Ленин
Правоохранители Грузии применили слезоточивый газ против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси. Полицейские начали разгонять акцию. Люди разбегаются в стороны.

Ситуация остаётся напряженной, передает местное телевидение.  Активисты требуют отставки главы МВД страны Георгия Гахария и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Ранее к зданию парламента прибыл премьер страны Мамука Бахтадзе.

Фото: Roxana Tanasachi via AP
К зданию парламента Грузии прибыл премьер страны
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Глава МВД Грузии призвал протестующих подчиниться полиции

"Насилие в Грузии неприемлемо. Мы - состоявшаяся страна, и грузинское государство никогда не потерпит насилия. Справедливый и откровенный протест есть у большой части общества, включая меня, но насилие недопустимо, и оно будет иметь адекватный ответ", - заявил он.

На месте также находятся министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.

Правоохранители пытались воспрепятствовать беспорядкам и поначалу действовали мирно, однако позже перешли к активным действиям.

В мире экс-СССР Грузия
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