Ученые России и Франции в поисках ответов на трудные вопросы Второй Мировой

Спросите у школьника в Москве и Париже : кто победил фашизм в 45-м? Ответы могут быть абсолютно противоположны, хотя историческая правда одна. С этой тревоги началась встреча российских и французских экспертов по модернизации школьных программ. Нужны учебники, где роль Советского Союза во Второй мировой войне будет показана справедливо. Звучит многообещающе, особенно на фоне тотальной исторической забывчивости, которую все агрессивнее демонстрируют наши союзники по Победе. По каким сложным вопросам общей истории наши историки будут искать консенсус с французами, в интервью "РГ" рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

Александр Оганович, на Западе наши союзники умудрились отметить 75-летие открытия Второго фронта без России. Поэтому многих впечатлило интервью историка и главы Французской академии наук Элен Каррен д Анкос политическому журналу Le Point, где она критикует Европу за упущенные возможности в отношениях с нашей страной и незнании уроков прошлого.



Александр Чубарьян: Элен - уникальный человек, иностранный член РАН, специалист по России. Она написала более десятка книг о нашей истории, в частности, о Екатерине Второй, Николае Первом, Ленине. Практически все они переведены на русский язык. А на днях вышла новая - "Генерал де Голль и Россия", где, в частности, цитируя де Голля, д Анкосс развивает мысль о Европе "от Атлантики до Урала". Историк считает, что современная Европа должна была предложить России серьезную систему объединения, но не сделала этого из-за страха, презрения и недальновидности… Очень актуальное интервью, особенно в той ситуации, когда европейские средства массовой информации искажают нашу историю.

По вопросу революций мы договорились с французами, что взвешенная, без политизации, оценка красных и белых, жирондистов и якобинцев на уроках должна приводить к консенсусу, а не к расколу

Инициаторами встречи по модернизации учебников и программ стали французы: министерство образования и специализированные лицеи, которых волнует, что школьники плохо знают не только мировую, но и свою историю. Почему французы обратились по этому поводу именно к российским историкам?



Александр Чубарьян: Во Франции сейчас разворачивается оживленная дискуссия, как освещать отечественную историю, особенно ее "трудные вопросы". Да, да, они есть не только у нас. В частности, у французских учителей сложности с подачей темы французского колониализма. Как его представлять: только ли со знаком минус, или исключительно с учетом полезных новшеств, которые метрополии принесли колониям? Как вы помните, у нас уже есть опыт разговора о "трудных" вопросах истории со школьниками. Вот французы и обратились к нам с предложением провести совместное обсуждение и подготовить методический материал. Они относятся к этому вопросу очень серьезно: делегацию возглавлял генеральный инспектор французского министерства образования, ответственный за преподавание в школе истории и географии.

Какие темы обозначили как общие и трудные?



Александр Чубарьян: Их пять. Это Великая французская революция, история российской революции 1917-1922 года, Первая мировая война, Вторая мировая война, колонизация и деколонизация и 1989-1991 годы в европейской истории… Общих учебников или программ мы писать не будем, но совместные методические рекомендации подготовим. И попытаемся их внедрить в пилотных школах в Москве и Париже.

У нас есть обоюдный интерес в исследовании этих тем. Скажем, по вопросу революций мы договорились, что взвешенная без политизации оценка различных действующих сил и фракций, красных и белых, жирондистов и якобинцев, на уроках должна приводить к консенсусу, а не к расколу.

Когда обсуждали Первую мировую войну, которая до недавнего времени в России называлась "забытой", и лишь несколько лет назад вернулась в нашу историю, пришли к выводу, что во французских школах очень мало освещается участие в ней России...

Ну к этому мы привыкли… Один из самых "трудных" для Европы вопросов истории - это Вторая мировая война. Сейчас западные СМИ обращают особенное внимание на 75-летие "Дня-Д", превознося заслуги союзников после высадки в Нормандии и забывая упомянуть, что к тому времени в Сталинграде ход войны с Гитлером уже был переломлен, погибли и миллионы советских людей. Польское правительство демонстративно забывает пригласить Россию на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой...



Александр Чубарьян: Да, мы обратили внимание наших французских коллег, что в их учебниках и программах вклад Советского Союза в разгром фашизма подан очень лаконично, и это мягко говоря. И высказали свою озабоченность, поскольку такая картина не соответствует исторической правде.

Французы проявили понимание. И хотя моментально поправить свои учебники они не могут, согласились участвовать в разработке пособий, где будут освещены и наши представления о Второй мировой войне. Во французских учебниках и программах, построенных не хронологически, а тематически, Советский Союз "подстегнут" к разделу тоталитаризм, что, конечно, однобоко. Это распространенная на Западе точка зрения, которая ставит на одну линию тоталитаризм в Германии и в СССР.

Но какой-то антироссийской направленности в оценке истории Второй мировой у французских коллег нет. Они адекватно понимают роль Советского Союза в разгроме Германии. Если же говорить о важнейших событиях этой войны, которые необходимо освещать в учебниках, я бы предложил французам, как это сделали мы с немцами в общем проекте, остановиться на роли Сталинграда как ключевого, переломного момента Второй мировой и Великой Отечественной. И им, и нам сегодня хочется сместить внимание школьников с боевых операций на повседневность войны, на темы "Человек на фронте", "Человек в тылу", "Человек в оккупации", "Человек в плену".

Коль скоро речь зашла об учебниках, не могу не спросить: знают ли парижские или лионские школьники о масштабе коллаборационизма в своей стране, о том, что она сопротивлялась немцам чуть больше месяца?



Александр Чубарьян: Знают. Во всяком случае про это в учебниках написано. Правда, не скажу, что очень подробно. Мы предложили освещать этот вопрос системно, как осуждение самой идеи сотрудничества с нацизмом, которую осудил Нюрнбергский трибунал.

Технологии и методики образования развиваются так стремительно, что требуют перемен даже на уроках о прошлом. Какие сейчас здесь тренды?



Александр Чубарьян: Вы правы, модернизацией школьного исторического образования озабочены во всем мире. В конце июня в Москве, чтобы обсудить этот предмет уже в многостороннем порядке, соберется большая группа ученых, в том числе из Австрии, Германии, Польши, Болгарии. Везде одна беда: школьники плохо знают историю. Причем, в большинстве стран и нет такого полного курса отечественной и всеобщей история, как в России. Французы были очень удивлены, когда узнали, что у нас всеобщую историю начинают изучать в школе раньше, чем отечественную. Как продуктивно совместить свою национальную историю с историей мировой - это одна из центральных тем по модернизации школьного образования.

Начинать придется с учебников. Вряд ли современный школьник способен вызубрить бескрайние поля слепого текста…



Александр Чубарьян: Да, нам очень понравились новые французские учебники. Они отличаются от наших тем, что там мало текста. Преобладает иллюстративный ряд. Очень много фотографий, аудио- и видео приложений, много материалов биографических. Через биографию интересного человека раскрывается целый период. Много вопросов, которые настраивают на самостоятельную оценку исторических событий. Детям задают вопрос и предлагают несколько точек зрения. Я сторонник такого подхода. Думаю, что и нам надо модернизировать свои учебники.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"