Украина ставит невыполнимые условия для снятия блокады с Донбасса

Экс-президент Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма отметился новым громким заявлением: озвучил условия снятия экономической и транспортной блокады с Донецкой и Луганской народных республик. Условием такого шага навстречу он назвал возвращение в "правовое поле Украины" национализированных ранее предприятий украинских олигархов.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на принципах взаимности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО (Совета национальной безопасности и обороны - прим. "РГ") относительно введения торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. "РГ")", - такую цитату Кучмы после очередного заседания Трехсторонней группы привела в своем Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Несмотря на кажущуюся конструктивность заявления Кучмы, сама манера ведения переговоров путем выставления новых условий за исправление совершенных ранее, и равных преступлениям, ошибок, выглядит противоречиво с точки зрения формальной логики. Напомним, что полная экономическая блокада - отказ выплачивать зарплаты и пенсии, отключение от системы банковских переводов и прочие гуманитарные кары, - были наложены на Донбасс осенью 2014 года указом Порошенко. Все это время украинские активы находились в украинском правовом поле. Только после того как весной 2017 года Порошенко объявил и полную транспортную блокаду мятежного региона, в качестве ответной меры руководство республик приняло решение о национализации предприятий, принадлежащих украинским олигархам. Одним из видных представителей этого сословия, напомним, является и зять экс-президента Виктор Пинчук.

К слову, в 2017 Кучма уже два года возглавлял украинскую делегацию в Минске, однако не сделал ничего, чтобы отговорить Порошенко от углубления пропасти между Киевом и Донбассом. Поэтому объяснима скептическая реакция в республиках на очередное заявление Кучмы. "Условия снятия экономической блокады с Донбасса, о которых было заявлено на переговорах в Минске Леонидом Кучмой, не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания", - говорится в заявлении председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки. Удивительным образом, и в "команде Зеленского", не оценили инициативу представителя Украины на переговорах в Минске. Например, один из рупоров президентской команды, и будущий депутат парламента от партии "Слуга народа", журналист Александр Дубинский прямо написал в своем блоге: "Друзья, это не о примирении, это про Ахметова".

На Украине сегодня задаются вопросом - чьи интересы на самом деле представляет Кучма в Минске. Когда он принял предложение Зеленского вернуться после полугодичного перерыва к процессу мирного урегулирования, много говорилось о том, что Кучма - политический тяжеловес и самый авторитетный из украинских политиков, чем и может быть полезен. С другой стороны, понятие политического веса относительно, и тяжеловес из страны, утратившей суверенитет, не имеет никакого веса за ее пределами. Кучму также называют архитектором украинской олигархической системы, которая, в числе других факторов, привела страну к государственному перевороту и гражданскому конфликту. И поэтому сохранение своего детища, похоже, является единственным мотивом поездок Кучмы в Минск, и выдвижения громких инициатив, вызывающих раздражение как в народных республиках, уже проведших "деолигархизацию" явочным порядком, так и у новых украинских политиков, пришедших во власть под лозунгом той же "деолигархизации".