Украина ставит невыполнимые условия для снятия блокады с Донбасса

Новости

Зеленский отменил более 60 указов прежних времен 17:15
Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом 17:15
Путин рассказал про работу президента и назвал главную проблему в стране 17:12
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог 17:07
Петербургские депутаты одобрили законопроект о расселении коммуналок 16:54
В Петербурге обсудят вопросы цифровизации государственного управления 16:50
Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор 16:38
Путин ответил на вопрос, могут ли девушки летать на истребителях 16:38
Путин ответил, как решить вопрос урегулирования в Сирии 16:37
Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган 16:33
Путин надеется, что дело не дойдет до войны между США и Ираном 16:24
В Москве выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров 16:24
В Ростове к началу учебного года откроется школа на 1340 мест 16:23
Путин заявил, что Россия не торгует своими союзниками 16:20
Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой 16:18
Завершились съемки триллера "У нее другое имя" 16:16
Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку 16:15
На Ставрополье мальчик попал в больницу после посещения аквапарка 16:15
Названа версия появления голов крокодилов в Симферополе 16:10
В Саратове женщину затянуло в станок в стекольном цеху 16:08
Жители Оренбуржья попросили взять на контроль ремонт сельской школы 16:07
Свалку, на которую дончане пожаловались Путину, уберут в 2020 году 16:05
Путин рассказал, возможно ли в России возвращение к социализму 16:04
В Новгородской области захоронят останки советского летчика из Украины 16:01
В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 16:29
Рубрика: В мире

Украина ставит невыполнимые условия для снятия блокады с Донбасса

Текст: Павел Дульман
Экс-президент Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма отметился новым громким заявлением: озвучил условия снятия экономической и транспортной блокады с Донецкой и Луганской народных республик. Условием такого шага навстречу он назвал возвращение в "правовое поле Украины" национализированных ранее предприятий украинских олигархов.
Фото: Виктор Толочко/ТАСС Фото: Виктор Толочко/ТАСС
Фото: Виктор Толочко/ТАСС

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на принципах взаимности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО (Совета национальной безопасности и обороны - прим. "РГ") относительно введения торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. "РГ")", - такую цитату Кучмы после очередного заседания Трехсторонней группы привела в своем Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Киев нашел "могильщика" для минских договоренностей по Донбассу

Несмотря на кажущуюся конструктивность заявления Кучмы, сама манера ведения переговоров путем выставления новых условий за исправление совершенных ранее, и равных преступлениям, ошибок, выглядит противоречиво с точки зрения формальной логики. Напомним, что полная экономическая блокада - отказ выплачивать зарплаты и пенсии, отключение от системы банковских переводов и прочие гуманитарные кары, - были наложены на Донбасс осенью 2014 года указом Порошенко. Все это время украинские активы находились в украинском правовом поле. Только после того как весной 2017 года Порошенко объявил и полную транспортную блокаду мятежного региона, в качестве ответной меры руководство республик приняло решение о национализации предприятий, принадлежащих украинским олигархам. Одним из видных представителей этого сословия, напомним, является и зять экс-президента Виктор Пинчук.

К слову, в 2017 Кучма уже два года возглавлял украинскую делегацию в Минске, однако не сделал ничего, чтобы отговорить Порошенко от углубления пропасти между Киевом и Донбассом. Поэтому объяснима скептическая реакция в республиках на очередное заявление Кучмы. "Условия снятия экономической блокады с Донбасса, о которых было заявлено на переговорах в Минске Леонидом Кучмой, не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания", - говорится в заявлении председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки. Удивительным образом, и в "команде Зеленского", не оценили инициативу представителя Украины на переговорах в Минске. Например, один из рупоров президентской команды, и будущий депутат парламента от партии "Слуга народа", журналист Александр Дубинский прямо написал в своем блоге: "Друзья, это не о примирении, это про Ахметова".

Фото: Leonhard Niederwimmer/ pixabay
Конституционный суд Украины может отменить выборы

На Украине сегодня задаются вопросом - чьи интересы на самом деле представляет Кучма в Минске. Когда он принял предложение Зеленского вернуться после полугодичного перерыва к процессу мирного урегулирования, много говорилось о том, что Кучма - политический тяжеловес и самый авторитетный из украинских политиков, чем и может быть полезен. С другой стороны, понятие политического веса относительно, и тяжеловес из страны, утратившей суверенитет, не имеет никакого веса за ее пределами. Кучму также называют архитектором украинской олигархической системы, которая, в числе других факторов, привела страну к государственному перевороту и гражданскому конфликту. И поэтому сохранение своего детища, похоже, является единственным мотивом поездок Кучмы в Минск, и выдвижения громких инициатив, вызывающих раздражение как в народных республиках, уже проведших "деолигархизацию" явочным порядком, так и у новых украинских политиков, пришедших во власть под лозунгом той же "деолигархизации".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП