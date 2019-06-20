В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады

В провозглашенных республиках усомнились в искренности предложений Киева о снятии экономической блокады с ДНР и ЛНР.

"Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное", - сказал глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, которого цитирует РИА Новости. Он назвал позицию украинских властей верхом наглости и лицемерия.

Схожей точки зрения придерживаются в ДНР, где указали на популистский характер инициативы.

"Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели - заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова", - отметил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Ранее о готовности Киева рассмотреть вопрос о снятии блокады с ДНР и ЛНР заявил экс-президент Украины и спецпредставитель страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма. Как уточнил политик, условием этого будет возвращение контроля Киева над активами в регионе.