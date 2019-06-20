В Италии пройдут учения на случай извержения Везувия

Новости

Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии" 18:45
Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом 18:42
Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг слухи о переносе турнира из Катара 18:38
Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма 18:37
Загитова и Медведева поделили Гран-при 18:36
Арестован экс-глава отделения полиции МО по борьбе с оборотом наркотиков 18:24
В Пензе после жалобы бизнесмена оценят законность деятельности ревизоров 18:15
Дагестанский самолет МАИ-411 может использоваться для аэротакси 18:10
Сына экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики 18:10
Расшифрован трактат о технике, дающей сверхъестественные способности 18:08
В Испании найден древний саркофаг, который боятся вскрыть 18:05
В Новгороде начинающие экскурсоводы бесплатно расскажут о древностях 18:04
В МИД РФ ответили на британский "доклад о правах человека" 18:00
Путин рассказал об ожиданиях от визита в Японию 18:00
Александра Яковлева в последний раз вышла на сцену 17:55
Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в районе Идлиба 17:48
В Каталонии родители пожаловались в полицию на нападение учительницы на их дочь 17:45
Женский гандбольный клуб ЦСКА создан в Москве 17:41
Администрация Панамского канала введет ограничение на тоннаж судов 17:36
Эксперт: Китай может стать посредником в переговорах США и КНДР 17:28
В Оренбуржье после обращения жителей на "Прямую линию" проверят все школы 17:22
Совет ЕС продлил "крымский" пакет санкций 17:21
С Химкинского моста в водохранилище спрыгнул мужчина 17:15
Зеленский отменил более 60 указов прежних времен 17:15
Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 18:10
Рубрика: В мире

Проверка вулканом

В Италии пройдут учения на случай извержения Везувия
Текст: Ариадна Рокоссовская
Больше миллиона жителей итальянского региона Кампанья будут эвакуированы в другие части страны в случае извержения вулкана Везувий. С подписания соответствующего соглашения вчера стартовала программа подготовки к возможному извержению одного из самых небезопасных вулканов мира. Напомним, что Везувий является одним из трех действующих вулканов на территории Италии и единственным в континентальной Европе.

Историкам известно более чем о 80 разрушительных его извержениях, самым знаменитым из которых является извержение 24 августа 79 года, увековеченное Карлом Брюлловым на полотне "Последний день Помпеи". Менее известным, но не менее смертоносным было извержение 26 июля 1805 года, в результате которого была разрушена большая часть Неаполя, погибли десятки тысяч человек. Последнее на сегодняшний день мощное извержение произошло в 1944 году. Одним из лавовых потоков были разрушены города Сан-Себастьяно и Масса.

Фото: iStock
В Ломбардии запретят кормить туристов едой из других регионов

Несмотря на это, детальный план действий на случай нового извержения, работа над которым велась с 1984 года, был закончен только сейчас. 19 июня главы итальянских регионов подписали соглашение о предоставлении крова 1 миллиону 155 тысячам жителей Кампаньи. Согласно этому документу жители Торре-Аннунциата и Сан-Себастьяно, например, в случае извержения будут эвакуированы на Сицилию, жители Помпеи - на Сардинию, а жители Портичи - в Пьемонт. Глава региона Кампанья Винченцо Де Лука также рассказал изданию Repubblica, что в сентябре начнется информационная кампания, целью которой будет оповещение жителей о плане действий в случае извержения Везувия.

В октябре недалеко от Неаполя, пройдут региональные учения, в ходе которых будет отработано взаимодействие всех экстренных служб и населения в ситуации, когда начинается извержение вулкана. "Это не игра, а серьезная подготовка к событиям, которые могут обернуться катастрофой", - пояснил журналистам Де Лука.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов