В Италии пройдут учения на случай извержения Везувия

Больше миллиона жителей итальянского региона Кампанья будут эвакуированы в другие части страны в случае извержения вулкана Везувий. С подписания соответствующего соглашения вчера стартовала программа подготовки к возможному извержению одного из самых небезопасных вулканов мира. Напомним, что Везувий является одним из трех действующих вулканов на территории Италии и единственным в континентальной Европе.

Историкам известно более чем о 80 разрушительных его извержениях, самым знаменитым из которых является извержение 24 августа 79 года, увековеченное Карлом Брюлловым на полотне "Последний день Помпеи". Менее известным, но не менее смертоносным было извержение 26 июля 1805 года, в результате которого была разрушена большая часть Неаполя, погибли десятки тысяч человек. Последнее на сегодняшний день мощное извержение произошло в 1944 году. Одним из лавовых потоков были разрушены города Сан-Себастьяно и Масса.

Несмотря на это, детальный план действий на случай нового извержения, работа над которым велась с 1984 года, был закончен только сейчас. 19 июня главы итальянских регионов подписали соглашение о предоставлении крова 1 миллиону 155 тысячам жителей Кампаньи. Согласно этому документу жители Торре-Аннунциата и Сан-Себастьяно, например, в случае извержения будут эвакуированы на Сицилию, жители Помпеи - на Сардинию, а жители Портичи - в Пьемонт. Глава региона Кампанья Винченцо Де Лука также рассказал изданию Repubblica, что в сентябре начнется информационная кампания, целью которой будет оповещение жителей о плане действий в случае извержения Везувия.

В октябре недалеко от Неаполя, пройдут региональные учения, в ходе которых будет отработано взаимодействие всех экстренных служб и населения в ситуации, когда начинается извержение вулкана. "Это не игра, а серьезная подготовка к событиям, которые могут обернуться катастрофой", - пояснил журналистам Де Лука.