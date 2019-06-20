Участники соревнований живут в прекрасных условиях и могут ни в чем себе не отказывать

На Европейских играх соберутся спортсмены со всего мира. Организаторы поставили себе задачу сделать так, чтобы вдали от родных мест все они чувствовали себя как дома. На спортивных площадках главные ощущения - это прилив адреналина, драйв, борьба. Домашняя, спокойная атмосфера - на контрасте - будет ждать участников в "Деревне атлетов".

Это закрытый объект. Там чемпионов не будут беспокоить болельщики или досаждать репортеры. Но в рамках специального медиатура, который провели перед открытием Игр, журналисты все-таки смогли пробраться на территорию спортсменов и увидеть будущих героев своих публикаций в несоревновательной обстановке.

Квартирный вопрос

Уже на подходе к "Деревне атлетов" можно было понять, где базируется сборная России. Наш триколор красуется на окнах и балконах самого нового и высокого здания. Там же, кстати, живет сборная хозяев. Вообще все флаги, баннеры, растяжки с национальной символикой - это реквизит делегаций. Но понять, кого и где поселили, можно и по другим деталям. Вот у клумбы припаркованы 20 оранжевых велосипедов. Голландцы себе никогда не изменяют.

На объекте находится девять зданий. Помимо жилых корпусов, есть круглосуточная столовая, поликлиника, стадион, тренажерный зал, Центр белорусской культуры, развлекательный центр. Вместимость деревни - более семи тысяч, но на Европейские игры должны приехать более шести тысяч человек. Это спортсмены и члены делегаций.

Дома не похожи на коробки с окнами. В архитектуре можно рассмотреть намек на многопалубные корабли. В таких прекрасных условиях живут и учатся студенты белорусских университетов. То, что это все-таки студгородок, становится очевидно и после экскурсии по жилым помещениям. Спортсменов заселили в двухкомнатные квартиры с кухней и ванной комнатой и повсеместным "вай-фаем". Так что отсутствие телевизора не пугает.

Внутреннее убранство простое, но пространство использовано с умом. В каждой комнате две кровати, много полок и шкафов. Кондиционера нет, но стоят вентиляторы. Плита на кухне обесточена в целях безопасности. Впрочем, готовить спортсменам точно будет некогда. Да и не за чем. Вкусно покушать всегда можно в столовой.

Кушать подано

Как говорит начальник управления по организации питания дирекции Игр Юлия Кравченко, столовая - это центральное и центровое место деревни. Поэтому работает она круглосуточно. С 5.00 до 11.00 можно позавтракать, с 11.00 до 17.00 - пообедать, с 17.00 до 23.00 - поужинать. Предусмотрен и совсем уж поздний ужин - с 23.00.

Столовая рассчитана на две тысячи посадочных мест и разделена на два обеденных зала. В одном из них 870 мест, во втором - 1130. На основной линии раздачи представлены европейская и белорусская кухня. Хочешь отведать пиццы, пасты или мяса на гриле - пожалуйста. Также есть секции с кошерным и халяльным питанием. Причем во втором случае за процессом приготовления следит муфтий.

Выбор блюд огромный. В меню до 350 в день. Калорийность - из расчета около 6000 ккал на человека. Спортсменам нужно много энергии.

Питание происходит по принципу шведского стола. Однако обслуживание все равно происходит через поваров. Это сделано из соображений пищевой безопасности. Кстати, по этой же причине у входа в столовую стоит контейнер с антибактериальным гелем для рук. А большие спортивные сумки атлетам придется оставить в камере хранения. Выносить еду из столовой тоже не разрешается. Исключение, конечно, можно сделать для воды, фруктов или мороженого. Спортсмены с эскимо на палочке в руке, завидя группу с диктофонами, фотоаппаратами и камерами, тут же поднимали большой палец вверх: мол, все классно.

Все вопросы - к мэру

Организаторы все держат под контролем. Чтобы административные ресурсы работали в отлаженном режиме, на ответственных постах работают профессионалы. Например, мэром деревни избрали не титулованного спортсмена, как это часто бывает. Свои обязанности продолжил исполнять глава администрации студгородка и заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый. Специально для "РГ" он рассказал, как готовились принимать новых жильцов.

Сергей Валентинович, опыт работы в студенческой деревне вам поможет во время Игр?

Сергей Рудый: Конечно. Поэтому именно мне было логично продолжить работу, но уже на благо спортсменов и делегаций. С 21 июля откроется приемная мэра. Я и мои заместители будем дежурить там каждый день. Можно обращаться.

Например, если кран потек?

Сергей Рудый: Если вдруг возникнут подобные проблемы, их быстро решит местная администрация в каждом общежитии. Технические службы тут же все починят. Я буду заниматься организационными проблемами, вопросами, связанными с проведением мероприятий, использованием тех или иных помещений.

Спортсмены - это особый контингент?

Сергей Рудый: В 2014 году в студгородке размещались болельщики чемпионата мира по хоккею. Это был несколько другой опыт. Тогда люди приезжали на отдых, сейчас - на серьезную работу. Кроме того, спортсмены - дисциплинированные. Разница будет. Но мы готовы.