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20.06.2019 17:45
Рубрика: В мире

В Каталонии родители пожаловались в полицию на нападение учительницы на их дочь

Текст: Юрий Когалов

Родители 10-летней ученицы одной из школ каталонского города Террасса обратились в полицию, обвинив учительницу в нападении на их дочь. В результате инцидента, как пишут местные СМИ, девочка получила "незначительные травмы" (ушиб нижней части спины и пальца, что было зафиксировано в больнице).

Агрессию, по мнению ее родителей, спровоцировал рисунок в альбоме - изображение испанского флага. Как утверждает мать пострадавшей, учительница со словами "никаких флагов" испортила рисунок, а затем схватила девочку за одежду и повалила на пол. Тут стоит напомнить, что в Каталонии сильны сепаратистские настроения, что периодически выливается в различные инциденты с участием наиболее радикально настроенных представителей общества.

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Полиция, а также министерство образования региона начали расследование инцидента. В случае, если все подтвердится, преподавательнице грозит суд, который вполне может закончиться лишением свободы на несколько месяцев или лет. Правда, тюремный срок, скорее всего, будет условным (так в Испании происходит со всеми наказаниями, предусматривающими пребывание за решеткой менее двух лет). Вопрос, добиваться ли максимального наказания, семья пострадавшей оставила на своего адвоката, хотя уже завила журналистам, что намерена "идти до конца". Чтобы подобное не повторилось с другими детьми

Как показывает статистика, обычно нападения на учеников в Испании заканчиваются для учителей сроком до двух лет лишения свободы, если, конечно, не было сексуального подтекста, такие преступления караются максимально строго (недавно Верховный суд Испании подтвердил приговор в 49 лет тюрьмы для одного учителя музыки).

Впрочем, в пиренейском королевстве больше озабочены растущей агрессией со стороны учеников и их родителей. Число подобных инцидентов увеличивается год от года. В связи с этим в 2010-м был принят закон, позволяющий привлечь к ответственности подростка, совершившего преступление по отношению к школьному имуществу (вандализм или кража) или педагогическому составу (оскорбление, угрозы или физическое нападение). В большинстве случаев вопрос не выносится за пределы учебного заведения, но в крайнем случае дело может быть передано в суд и завершиться крупным штрафом или тюремным сроком до пяти лет.

В мире Европа Испания
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