В Казахстане потерпел крушение самолет АН-2

В Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана разбился самолет АН-2. В результате трагедии погиб пилот.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня, в 10:00 по местному времени (7:00 мск, - прим. "РГ") во время проведения химической обработки полей, передает ТАСС слова официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.

На момент трагедии в самолете находились три человека. Двое членов экипажа с травмами доставлены в одну из ближайших больниц, пилот погиб.

В настоящее время специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины происшествия.